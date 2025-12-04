Más Información

Monterrey, Nuevo León. - El Servicio Sismológico Nacional reportó este jueves un magnitud de 3.4 grados a 15 kilómetros al este de Montemorelos, en Nuevo León.

El reporte se dio a las 19:51 horas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado en la zona citrícola, ni afectaciones en otras zonas de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sismo en Montemorelos, en Nuevo León (04/12/2025). Foto: Especial
Sismo en Montemorelos, en Nuevo León (04/12/2025). Foto: Especial
