Monterrey, Nuevo León. - El Servicio Sismológico Nacional reportó este jueves un sismo magnitud de 3.4 grados a 15 kilómetros al este de Montemorelos, en Nuevo León.
El reporte se dio a las 19:51 horas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones en la zona citrícola, ni afectaciones en otras zonas de la Zona Metropolitana de Monterrey.
Sismo en Montemorelos, en Nuevo León (04/12/2025). Foto: Especial
