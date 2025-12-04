Monterrey, Nuevo León. - El Servicio Sismológico Nacional reportó este jueves un sismo magnitud de 3.4 grados a 15 kilómetros al este de Montemorelos, en Nuevo León.

El reporte se dio a las 19:51 horas.

Lee también Diputados de Guanajuato rechazan, una vez más, despenalizar el aborto; aprueban archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones en la zona citrícola, ni afectaciones en otras zonas de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sismo en Montemorelos, en Nuevo León (04/12/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr