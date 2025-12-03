Un sismo de magnitud 5.2, según el informe del Servicio Sismológico Nacional, se registró la noche de hoy con epicentro a 48 kilómetros al sureste de la Crucecita, Huatulco, en la región Costa de Oaxaca, y a una profundidad de nueve kilómetros.

El evento se percibió fuerte en diferentes regiones y no se activaron las alertas sísmicas, porque no superó la intensidad de 5.5, de acuerdo con los parámetros que se señalan las autoridades en materia de Protección Civil.

Hasta el momento, no se ha emitido algún reporte de daños o afectaciones a causa del sismo. A través de redes sociales, se reporta que se sintió muy fuerte en comunidades cercanas como Santiago Astata.

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Oaxaca informó que se activaron las acciones de supervisión y verificaciones en las ocho regiones del estado, y exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

