El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.6 grados en el municipio de Manzanillo, Colima.
A través de X señaló que el movimiento se localizó a 25 km al noreste de dicho municipio.
Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil informó que el sismo fue perceptible en algunos municipios del estado por lo que se activaron los protocolos correspondientes.
Además, exhortó a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y evitar replicar falsos rumores.
Por último, confirmó que no existe alerta de tsunami en las costas del estado.
