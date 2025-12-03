El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.6 grados en el municipio de Manzanillo, Colima.

A través de X señaló que el movimiento se localizó a 25 km al noreste de dicho municipio.

Foto: X

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil informó que el sismo fue perceptible en algunos municipios del estado por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

Además, exhortó a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y evitar replicar falsos rumores.

Por último, confirmó que no existe alerta de tsunami en las costas del estado.

afcl/LL