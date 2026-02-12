Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Más Información

El "zar" de la frontera de la administración del presidente , Tom Homan, anunció este jueves el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, que en poco más de dos meses dejó miles de detenidos, muertos, y desató una ola de protestas e indignación que se extendieron a todo el país.

En una rueda de prensa, Homan aseguró que el fin de la llamada "Operación Metro Surge", que se inició el 1 de diciembre es posible porque la campaña ya dio los "resultados satisfactorios" que el gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

Sin embargo, no mencionó la polémica que desataron las masivas en el estado, particularmente en Minneapolis. Este es el saldo, de acuerdo con la revista St Paul:

- 4 mil detenidos en Minnesota desde el inicio de la Operación Metro Surge. Eso supone una media de 61.5 detenciones diarias.

- 3 mil agentes federales desplegados, cinco veces el tamaño del Departamento de Policía de Minneapolis. Homan había adelantado hace unos días que 700 agentes saldrían del estado.

- Tres personas baleadas por agentes federales, incluyendo dos fallecidos: Renee Good y Alex Pretti.

- Entre 10 y 20 millones de dólares, se estima, son los ingresos que pierden semanalmente las empresas de las Ciudades Gemelas, según la Oficina de Planificación Comunitaria y Desarrollo Económico de Minneapolis.

- 360 mil dólares es el costo nocturno estimado del hotel para alojar a los agentes que participaron en la operación Metro Surge. Una estancia de un mes cuesta a los contribuyentes 10 millones de dólares.

Las protestas que comenzaron en Minnesota por las muertes de Good y Pretti se extendieron a Nueva York, Atlanta, Texas, California y Washington DC, capital estadounidense, entre otros.

Una encuesta de la agencia Associated Press revela que 62% de los estadounidenses -seis de cada 10 adultos- cree que Trump ha ido "demasiado lejos" con sus operaciones migratorias. Un 54% opina lo mismo respecto de las restricciones migratorias que ha impuesto y 52% piensa igual sobre la deportación de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

