Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

AICM reanuda operaciones de aterrizaje y despegue tras presencia de niebla

AICM reanuda operaciones de aterrizaje y despegue tras presencia de niebla

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

La (SICT) indicó que los taxis por aplicación no tienen autorización para prestar servicios de transportación en los aeropuertos del país.

Explicó que el amparo concedido a la empresa Uber por los operativos de la Guardia Nacional en las terminales aéreas, no implica una autorización para la prestación de estos servicios.

La dependencia del gobierno federal precisó en una nota informativa difundida en su cuenta de X que los usuarios pueden seguir utilizando los servicios de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados.

Lee también

Los usuarios pueden seguir utilizando los servicios de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados. Foto: Juan Carlos Williams | El Universal
Los usuarios pueden seguir utilizando los servicios de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados. Foto: Juan Carlos Williams | El Universal

Explicó que el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la citada empresa, "para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen con forme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes de Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios".

En ese sentido, la SICT precisó que los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación, como Uber y otras más, no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación.

Apenas esta semana, se dio a conocer que la suspensión concedida aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?