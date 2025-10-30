Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que los taxis por aplicación no tienen autorización para prestar servicios de transportación en los aeropuertos del país.

Explicó que el amparo concedido a la empresa Uber por los operativos de la Guardia Nacional en las terminales aéreas, no implica una autorización para la prestación de estos servicios.

La dependencia del gobierno federal precisó en una nota informativa difundida en su cuenta de X que los usuarios pueden seguir utilizando los servicios de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados.

Explicó que el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la citada empresa, "para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen con forme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes de Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios".

En ese sentido, la SICT precisó que los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación, como Uber y otras más, no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación.

Apenas esta semana, se dio a conocer que la suspensión concedida aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier aeropuerto del país.

