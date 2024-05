09:09 AM

09:09 AM

Necheles alude a un tour en el que participó Stormy, llamado "Make America Horny Again", diciendo que con ese nombre Stormy también se benefició de Trump, pues era una parodia de la campaña del republicano, "Make America Great Again". Stormy dice que ella no eligió el nombre y que, de hecho, se opuso.

Necheles pregunta a Daniels sobre el acuerdo monetario por un documental que hizo con la NBC. Le cuestiona por los 100 mil dólares que Daniels recibió por el documental, a lo que Daniels responde: "Gran parte fue metraje que tuve que reembolsar al cámara".