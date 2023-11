Bruselas.— Sin importar su rubro, desde una maquiladora hasta el despacho de una firma transnacional, las empresas tienen la capacidad de convertirse en espacios de empoderamiento de la mujer para hacer frente a abusos que enfrentan en casa, la familia o su entorno íntimo.

Esa es la conclusión a la que Greta Guzmán llegó hace tres años cuando en París fundó Vert Violeta, una empresa de consultoría especializada en sensibilizar y capacitar a las compañías sobre el hecho de que en sus filas hay víctimas de violencia conyugal y de pareja.

Recuerda que durante su desempeño profesional en una firma francesa, se dio cuenta que al interior de las empresas había empleadas, colegas, víctimas de violencia conyugal, urgidas de apoyo y de solidaridad; se percató que el lugar de trabajo era un refugio ante la vida de pesadilla en el hogar.

Fue entonces que la mexicana, residente desde 2010 en Francia, apostó por la protección de la mujer desde el espectro empresarial.

“No digo que es responsabilidad de la empresa el tomar la carga para ayudarle a la mujer a salir de su problema, pero sí puede ayudar simplemente con sensibilizarse (...) Para muchas mujeres víctimas, la empresa se convierte en un territorio neutro en donde el agresor no las puede venir a molestar, es un territorio de paz donde las mujeres pueden ayudarse a enfrentar la violencia conyugal y de pareja”.

Son múltiples las formas como una empresa puede desempeñar un papel importante en la seguridad de la mujer y en los esfuerzos por salir del circulo de abusos.

Afirma que la fábrica, el despacho, la oficina, además de ser suelo negado para el marido, el novio o el familiar abusivo, tiene la capacidad de transformarse en un centro facilitador del espacio y de los tiempos requeridos para que la víctima actúe. “Si la empresa sabe que tiene este problema puede ser flexible para que ella arregle sus cosas familiares con el apoyo de la empresa”. Sirven además de caja fuerte para resguardar documentos privados y de gran utilidad cuando se decide actuar, como pasaportes, credenciales de identidad y documentos que acrediten la posesión de bienes.

“Es importante que recursos humanos, los gerentes, los directivos conozcan qué son los mecanismos de la violencia para saber qué hacer, cómo tratar y qué, y no decir a una persona que está siendo violentada en casa (...) Al mismo tiempo es importante hablar con las mujeres de la empresa para sepan qué es la violencia conyugal y de pareja, para que se identifiquen como víctimas de ser el caso; y sepan cuáles son los mecanismos disponibles para que se ayuden”.

El problema radica en que es un tema álgido y ante el cual las empresas equivocadamente piensan que se están metiendo en problemas legales o la vida íntima del trabajador, cuando no lo es.

“Es el interés de la propia empresa ayudar a empleadas. Lo que pasa en el hogar repercute en su desempeño”, afirma. Sostiene que la empresa no puede arreglar la situación personal de los empleados, ello requiere de una atención multidisciplinaria; sin embargo, lo que sí pueden hacer es enterarse, saber qué hacer y cómo ayudar a salir de la pesadilla. Insiste en que son acciones poco costosas, sencillas y prácticas.

Si bien en Francia la violencia de género no es comparable a la que tiene lugar en México, para ser una de las mayores economías del planeta la incidencia de feminicidios puede considerarse alta. En el país galo una de tres mujeres es víctima de violencia conyugal y de pareja, y cada tres días hay un feminicidio. Los delitos van en aumento, en 2020 murieron por feminicidio 102 mujeres, en 2021 un total de 113 y el año pasado la cifra ascendió a 118. “Muchos pensarían que por ser Francia no pasan cosas, pero la realidad es que sí. Lo peor es que no existe la noción de feminicidio, el código penal francés no lo reconoce, por lo que es muy difícil castigarlo como tal (...) Para el colectivo francés es una noción muy nueva, de la que se comienza a hablar. Incluso la prensa incluye los feminicidios en la sección de hechos diversos, catalogándolos de crimen pasional”.