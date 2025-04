Lágrimas, repique de campanas, minutos de silencio… de Ciudad Juárez a Mérida, la noticia de la muerte de Francisco fue recibida con dolor en México, donde fieles recordaron al “Papa de los pobres”, de los indígenas, de los desposeídos.

“Era un Papa muy bueno, muy diferente, veía por los pobres y reivindicó a la iglesia”, dijo Lourdes, yucateca que se encontraba en la Ciudad de México cuando se enteró, la madrugada del lunes, del fallecimiento del Pontífice argentino.

Miles de católicos acudieron a la Basílica de Guadalupe y la catedral, donde se realizaron misas para recordar a Francisco, quien visitara México en febrero de 2016.

“Me desperté muy temprano en la mañana, prendí la televisión y fue una noticia que nos sorprendió muchísimo, no dudé ni un segundo para venir a pedir por el Papa Francisco”, contó Fernando, uno de los primeros en llegar a la Basílica para orar por el Papa. Llevaba una imagen del líder de la Iglesia católica en los brazos, una veladora y lágrimas en el rostro.

Al punto del mediodía, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México y quien en los próximos días deberá viajar a Roma para participar en el cónclave donde se elegirá al sucesor de Francisco, encabezó una misa póstuma. Resaltó el afán de Francisco “para extender la iglesia entre los pobres y más vulnerables”.

Recordó que Francisco “advirtió una y otra vez los riesgos de la guerra, los riesgos de los enfrentamientos”, y su mensaje de que los seres humanos somos distintos, pero que eso “nos enriquece”.

Durante la eucaristía se guardó un minuto de silencio y también otro de aplausos en gratitud a la obra del Papa Francisco, primer Papa jesuita y latinoamericano.

En el atrio, la bandera del Vaticano ondeó a media asta en señal de luto; y adentró, una fotografía recordó al Papa Francisco a los pies de la Virgen de Guadalupe, en su visita a México, el 13 de febrero de 2016, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Aguiar recordó que, en aquella visita, el Papa pidió estar a solas frente a la imagen de la Morenita del Tepeyac.

“El Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre, y me dijo: ‘Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mí, y me dijeron Santo Padre, la multitud está esperándolo. Y tuve que dejar a nuestra madre. Por eso es que este es el lugar preferido del papa Francisco, y por ello, hoy, aquí, ante nuestra madre le pedimos por su llegada a la casa del Padre”, señaló,

En la catedral, donde las 35 campanas que albergan sus dos torres repicaron para homenajear a Francisco, también se realizó una misa y se colocaron imágenes de Su Santidad.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fieles recordaron al papa Francisco como alguien que caminó al lado de los pueblos indígenas y los pobres, a quienes visitó y con los que convivió en su visita pastoral a Chiapas en febrero de 2016.

Julio Díaz Villegas, vicario de la parroquia de la Señora del Carmen, recordó que en San Cristóbal de las Casas el Papa pidió una Iglesia misionera que sale a las calles, del centro para ir a las periferias. “Ahí donde está el dolor y el sufrimiento".

El obispo de Tlaxcala, Julio Saucedo Aquino, indicó que su diócesis está “profundamente agradecida con él porque canonizó a los primeros mártires de América, los santos tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan”.

“El hecho de que haya vuelto a la Casa del Padre en la Pascua de Resurrección y en el Año Jubilar que él mismo convocó, es un don providencial de que en su vida, entregada y desgastada por la iglesia y el mundo, el Espíritu Santo nos ha dado un signo tangible de esperanza”, agregó.

En la Arquidiócesis de León y en las diócesis de Irapuato y Celaya, hubo misas y oraciones en memoria del pontífice.

Los obispos de la Provincia Bajío expresaron sus condolencias por la muerte de Francisco quien –indicaron—“guió con un mensaje constante a construir una iglesia cercana al dolor humano”.

“El Papa dejó un legado profundo para toda la Iglesia, preocupándose siempre por los menos favorecidos, teniendo la mirada siempre en los pobres”, aseveró el arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón.

En Mérida, el obispo auxiliar de Yucatán, Pedro Mena Díaz, celebró una misa en la Catedral en memoria del pontífice a la que asistieron decenas de católicos.

Lo presentí”: misionera

En Cuernavaca, una misionera de la orden de Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento dijo que el domingo, al ver a un Papa muy frágil dar la bendición Urbi et Orbi, presintió que el final estaba cerca. “Yo lo vi muy, muy enfermo y dije: ‘No, nos dura mucho’. Esta mañana antes de las 6, prendí la radio y ya fue cuando recibí la noticia. Dios sabe el momento para cada quién y para su iglesia también”.

La hermana María Matilde Núñez y sus compañeras misioneras llegaron a la catedral de Cuernavaca, convocadas por la iglesia para orar y pedir por el descanso eterno del papa Francisco.

A la puerta de la catedral la hermana compartió llanto y pesar por la partida del jerarca católico.

“Yo no tengo más que agradecer. Ayer sí tuve un presentimiento muy fuerte cuando vi que dio la bendición de Dios. ‘No nos dura mucho, no nos dura mucho’, pensé, y efectivamente el señor lo estaba llamando porque (el papa) veía la multitud, así como despidiéndose”, cuenta.

“¿Cuándo?, ¿cómo?”, turistas reciben la noticia con sorpresa

Ciudad del Vaticano.— A más de cinco horas del fallecimiento del Papa Francisco, los fieles y turistas se congregaron en la Plaza de San Pedro, pero varios recibieron con sorpresa e incredulidad la noticia. Algunos tenían la esperanza de poder verlo, pero ésta se desvaneció.

En la fila para entrar a la plaza había cientos de personas. Una de las fieles venía de México y dijo que “estamos muy contentos de poder venir aquí, de poder pasar por la puerta santa, si hay oportunidad de ver al Papa y, si no, rezar por su salud”, pero al informarle que el jerarca católico, de 88 años, quien todavía un día antes había paseado en el papamóvil entre la multitud en el Domingo de Pascua , había muerto se mostró sorprendida y triste: “¿Cómo?, ¿cuándo?”.

De la sorpresa pasó a la incredulidad: “¿es en serio?”, cuestionó. “Y, ¿por qué no nos habían dicho nada?”, preguntó aún intentando digerir la noticia.

Fieles con un ejemplar del L'Osservatore Romano que anuncia el fallecimiento del Papa en la Plaza de San Pedro. (22/04/2025) Foto: Fabio Frustaci | EFE

Con los ojos empezando a llenarse de lágrimas, la mujer decía: “voy a pedir a Dios por su alma, que lo tenga en su santa gloria”.

La mujer, de origen mexicano, declaró que apenas “vine a verlo el año pasado y regresaba (...) ahora traje a mi familia para que lo vieran, para que nos dieran la bendición”, dijo.

En la fila para entrar a la Plaza de San Pedro se corría la voz y los fieles preguntaban aún con incredulidad: “¿Se murió el Papa?”.

Otro connacional también estaba formado para poder entrar y decía que “es un día histórico. Son muchos sentimientos”.

Añadía que el líder religioso “marcó un antes y un después de lo que venían siendo los papas anteriormente. También creo que acercó mucho a los jóvenes y a las nuevas generaciones a la Iglesia y fue una persona muy cercana con los fieles de su Iglesia”.

“¿Qué?”, exclamó con rostro triste Birgül, una turista alemana de religión musulmana, al enterarse de la noticia mientras consultaba su teléfono. “Pero, ¿cómo es posible?, lo vimos ayer por Pascua”, comentó la mujer, que se encontraba sentada en la sombra de la columnata de la Plaza de San Pedro con sus hijos y su marido.

“Estamos muy tristes. Estamos agradecidos de que nos haya bendecido”, admitió Lina, una peruana que el día anterior había asistido a la bendición Urbi Et Orbi del Domingo de Resurrección, la última del pontificado de Francisco.

Su defunción se ha producido justo después de la Semana Santa, cuando algunos tuvieron la oportunidad de verlo y saludarlo, pero otros no.