Rusia y Ucrania celebran negociaciones de paz directas; es la primera conversación en 3 años desde que inició la guerra

Estambul, Turquía.- Rusia y Ucrania celebraron el viernes en Estambul sus primeras conversaciones de paz directas en tres años, en unas negociaciones mediadas por Turquía, pero ni funcionarios ni observadores esperaban avances inmediatos para detener la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Una delegación ucraniana, encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, se reunió con un equipo ruso de bajo perfil liderado por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, quien publicó una foto del encuentro.

Los asistentes se sentaron en una mesa en forma de U, con rusos y ucranianos frente a frente.

Un alto funcionario ucraniano próximo a las conversaciones dijo que la delegación de Kiev estaba preparada para "lograr mucho hoy" y contaba con poder para resolver cuestiones clave. El funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones de forma oficial, apuntó que el resultado del encuentro depende de si Moscú es igual de serio.

Reunión entre Moscú y Kiev concluyó tras casi 2 horas

Tras menos de dos horas reunidos, las delegaciones de Ucrania y Rusia dieron por terminado su primer encuentro directo desde 2022 para intentar encontrar una salida negociada a la guerra causada por la invasión de Rusia, según informa la agencia oficialista turca Anadolu desde Estambul.

Durante la reunión, Rusia puso como condición que Ucrania retire a sus tropas de las cuatro regiones ucranianas que Moscú se ha anexionado durante su invasión, indicó una fuente de la delegación ucraniana a Suspilne, la televisión pública ucraniana.

Mientras que la agencia rusa Tass indicó que ambas delegaciones aún no han decidido si reanudarán las negociaciones después de lo que califica como pausa, al igual que la televisión pública ucraniana.

Ambos países han intentado convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien ha expresado frustración por la lentitud de los avances y ha amenazado con castigar la demora—, de que están ansiosos por resolver el conflicto en medio de intensas maniobras diplomáticas.

El último intento de poner fin a los combates comenzó con dificultades el jueves, cuando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó la oferta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para reunirse cara a cara. Las delegaciones de Kiev y Moscú volaron a diferentes ciudades turcas y formaron equipos con un peso diplomático significativamente distinto para las posibles conversaciones.

Aunque las expectativas de un posible encuentro entre Putin y Zelenskyy eran bajas, la aparente falta de avances en los esfuerzos de paz frustró las esperanzas de que en Turquía se puedan tomar medidas audaces hacia un pacto.

Las dos partes siguen muy distanciadas

Las dos partes están muy alejadas en cuanto a sus condiciones para dar por finalizada la guerra, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves durante una gira por Medio Oriente que una reunión entre él y Putin era crucial para acabar con el estancamiento.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el viernes parecían indicar que se estaba gestando una cumbre, ya que afirmó que las conversaciones de alto nivel eran “sin duda necesarias”. Pero señaló que preparar una reunión de este tipo llevaría tiempo.

Ucrania ha aceptado una propuesta de Estados Unidos y Europa para un alto el fuego total de 30 días, pero Putin la rechazó de facto al imponer amplias condiciones.

