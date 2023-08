KIEV, Ucrania.- Funcionarios rusos acusaron este miércoles a Ucrania de lanzar lo que parecía la mayor ofensiva con aviones no tripulados sobre suelo ruso desde que Moscú invadió el país vecino hace 18 meses. Las fuerzas del Kremlin atacaron Kiev durante la noche en lo que las autoridades ucranianas calificaron de “ataque masivo combinado” que dejó dos fallecidos.

Los drones impactaron en un aeropuerto en la región occidental rusa de Pskov, cerca de la frontera con Estonia y Letonia, y causaron daños en cuatro aviones de transporte II-76, que pueden llevar maquinaria pesada, a la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

#Confirmado



Una de las mayores empresas de microelectrónica de #Rusia fue atacada en #Bryansk.



Al menos uno de los drones impactó en la planta "Kremniy EL". Preliminarmente hay destrucción, ambulancias y servicios de emergencia están trabajando en el lugar. pic.twitter.com/BGUgUmnlTv — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) August 29, 2023

El incidente, que se reportó minutos antes de la medianoche, causó un enorme incendio, informaron el gobernador local y medios locales. Según publicaciones no confirmadas en prensa, contra el aeródromo pudieron haberse disparado hasta 20 aviones no tripulados.

Según el Ministerio de Defensa, se derribaron drones en las regiones de Oriol, Briansk, Riazán y Kaluga, además de la región que rodea la capital. Los tres principales aeropuertos de Moscú — Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo — suspendieron temporalmente su actividad.

Los ataques aéreos en suelo ruso se han incrementado en los últimos meses coincidiendo con la contraofensiva con la que las fuerzas de Kiev tratan de expulsar a las fuerzas invasoras de su territorio. Cada vez más, Ucrania ataca objetivos rusos lejos de las líneas del frente en el este y en el sur del país. El Kremlin ha acusado repetidamente al ejército ucraniano de lanzar drones también hacia Moscú.

Rusia, por su parte, empleó aviones no tripulados y misiles en su mayor bombardeo sobre Kiev en meses, según las autoridades ucranianas.

Dos personas fallecieron y una más resultó herida por la caída de restos, según explicó Sergei Popko, jefe de la administración militar, en Telegram.

De acuerdo con Popko las fuerzas rusas dispararon drones explosivos Shahed sobre la ciudad desde varias direcciones y después lanzaron misiles desde aviones estratégicos Tu-95MS. No estuvo claro cuántos proyectiles se lanzaron en lo que el dirigente calificó como el mayor operativo contra Kiev desde la primavera.

Tras la ofensiva, una residente, Iryna Oblat, señaló los escombros en la calle y los vidrios rotos en los edificios cercanos.

“Miren donde impactó, miren lo que le ha pasado a la casa”, contó a The Associated Press. “Los garajes están en llamas. No sabemos cuántos autos y garajes quedaron destruidos porque los bomberos y la policía no nos dejan entrar”.

Lee también: "Decenas caen cada día": El dramático aumento de muertes ucranianas en la guerra contra Rusia

Rusia cancela vuelos tras ataque de drones

En Rusia, el gobernador de Pskov, Mijaíl Vedernikov, ordenó la cancelación de todos los vuelos con llegada y salida en el aeropuerto de la capital homónima el miércoles para que se puedan evaluar los daños a la luz del día.

Videos e imágenes publicados en redes sociales durante la noche mostraban una columna de humo sobre la ciudad y un gran incendio. Vedernikov dijo que no hubo víctimas y que el fuego estaba controlado.

#UltimaHora #Urgente #Rusia



Se reportan daños de consideración en el Aeropuerto Internacional de #Pskov, #Rusia, tras un ataque con drones.



Varios aviones fueron destruidos. pic.twitter.com/QdKa1jBJTX — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) August 29, 2023

Pskov fue la única región en la que se reportaron daños sustanciales. En Kaluga, un dron fue derribado y otro impactó en un depósito de petróleo vacío, provocando un incendio que fue extinguido rápidamente, dijo el gobernador de la región, Vladislav Shapsha. Algunas ventanas de viviendas se rompieron, añadió.

Seis drones fueron derribados durante la noche sobre la región de Briansk, indicó su gobernador, Alexander Bogomaz, que apuntó que uno alcanzó un edificio administrativo y causó un breve incendio. Otros dos, cuyo objetivo era una torre de televisión, fueron derribados. Algunos medios habían reportado que los residentes dijeron haber escuchado una fuerte explosión.

Dos aviones tripulados más fueron alcanzados sobre Oriol, de acuerdo con el gobernador regional, Andrei Klychkov; dos más en la región de Riazán y otra en la de Moscú, indicaron las autoridades.

Las regiones de Oriol y Kaluga limitan con Briansk, y la región de Moscú está al norte de Kaluga. Pskov, sin embargo, está a unos 700 kilómetros (434 millas) al norte de la frontera rusa con Ucrania, y medios de comunicación y blogueros militares rusos se refirieron a la zona en la mañana del miércoles como un objetivo improbable.

Lee también: Reportan ataque con drones en aeropuerto de Pskov en Rusia

También en la madrugada del miércoles, funcionarios designados por Moscú en la región anexada de Crimea informaron de que repelieron un ataque con drones que tenía como objetivo la bahía de la ciudad de Sebastopol.

🇷🇺🇺🇦 | The Guardian publica un video del momento del ataque nocturno de Rusia en Kiev.



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que al menos dos personas murieron tras el ataque ruso.



Los sistemas de defensa aérea derribaron al menos 20 misiles que se dirigían a la ciudad.… pic.twitter.com/nMs2OryrPo — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) August 30, 2023

Depósitos de combustible y aeródromos han sido blanco de los operativos con drones que las autoridades rusas atribuyen a Kiev.

Las autoridades ucranianas, que suelen negarse a reconocer la responsabilidad por cualquier ataque en territorio ruso, no realizaron comentarios de inmediato.

También se reportaron explosiones en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, y en la región de Cherkasy.

Las defensas aéreas ucranianas destruyeron 28 misiles de crucero y 15 de los 16 Shahed de fabricación iraní lanzados sobre la capital y múltiples regiones en el país durante la noche, dijo la Fuerza Aérea en su reporte diario en Telegram el miércoles.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare

Más Información