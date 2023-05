El domingo pasado, migrantes que esperaban en una parada de autobús en Brownsville, Texas, fueron arrollados por George Álvarez, quien se pasó un alto y los embistió con su camioneta. Ocho personas perdieron la vida y otros tantos resultaron la vida. La mayoría de las víctimas eran migrantes venezolanos, señalaron las autoridades.

Álvarez, de 34 años y quien tiene un largo historial criminal, fue acusado de ocho cargos por homicidio imprudencial y 10 por agresión agravada. Se le fijó una fianza por 3.6 millones de dólares. En total, atropelló a 18 personas. Las autoridades aún investigan si se trató de un accidente, si Álvarez iba intoxicado, o si se trató de un atropello intencional.

Entre los heridos está Gabriel Gallardo, migrante venezolano que habló en exclusiva con Telemundo desde la cama del hospital donde fue internado.

Dijo que emigró de Venezuela para darles un mejor futuro a sus hijos y que acababa de ser liberado de un centro temporal de detención cuando lo arrollaron y perdió una de sus piernas.

“Vine a buscar un mejor futuro para mis hijos y ahora resulta que no tengo pierna. Mis sueños se han roto, se han ido”, se lamentó.

Desde Venezuela, su esposa junto a sus dos hijos pidió ayuda al presidente Joe Biden para que puedan viajar a Estados Unidos y poder estar junto con Gallardo. "Nosotros no contamos con los medios para estar con nuestros familiares", dijo la mujer, llorando y acompañada por sus dos hijos. "Mis niños necesitan ver a su papá", lamentó.

El jefe policial Sauceda indicó que las autoridades aún esperaban un informe toxicológico sobre Álvarez, y no descartaban ningún motivo para el incidente. “George Álvarez es un residente de Brownsville con una extensa hoja de antecedentes penales”, dijo al exhibir la lista de cargos previos del detenido que incluyen asalto, robo y conducir en estado de ebriedad.

Las autoridades consideraron inicialmente el incidente como accidental, aunque un testigo declaró a la AFP que el conductor había gritado insultos al grupo antes de acelerar.

Familiares de los migrantes fallecidos denunciaron lo ocurrido y exigen justicia. Héctor Medina, hermano de David, una de las víctimas mortales, dijo entre lágrimas: "No tenía por qué haber muerto, mi hermano no, hay mucha gente mala en el mundo... Mi hermano no le hizo daño a nadie".

La policía no descarta imputar más cargos a Álvarez, quien tiene en su haber cargos por asalto agravado, resistencia a la autoridad y manejar intoxicado, entre otros.

El atropello masivo se produjo en vísperas de que este jueves llegue a su fin la aplicación del polémico Título 42, una medida contemplada en la ley estadounidense que permite la expulsión exprés de los migrantes en caso de emergencia sanitaria. El hoy expresidente Donald Trump lo activó por la pandemia de Covid-19. Dado que el gobierno de Estados Unidos ya declaró el fin de la emergencia, el Título 42 ya no aplica.

En cambio, el gobierno estadounidense advirtió que seguirá aplicando el Título 8, que también permite expulsar a los migrantes y los sanciona hasta con cinco años sin poder regresar al país en algunos casos.

