Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Protestan en desfile cívico por asesinato de limonero

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Viena.- La central nuclear ucraniana de Zaporiyia (ZNPP), la mayor de Europa y ocupada por desde marzo de 2022, vuelve a estar conectada al suministro eléctrico externo tras un corte de un mes que requirió la activación de generadores diésel, informó el OIEA, la agencia nuclear de la ONU.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que se completaron los trabajos de reparación de "la línea de 750 kilovatios de Dniprovska", tras un cese de los combates en torno a la instalación, según indicó en un comunicado publicado en redes sociales,

"El suministro eléctrico externo a la central nuclear ZNPP de Ucrania se ha reanudado tras un corte de energía de un mes, un paso crucial para la seguridad nuclear", declaró en la nota el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Los miembros de la misión que el organismo ha desplegado sobre el terreno continúan "trabajando con ambas partes para posibilitar también la restauración de la línea de 330 kilovatios de Ferosplavna", añadió.

Aunque actualmente tiene sus seis reactores en parada fría y no genera electricidad, la ZNPP, situada en el sureste de Ucrania, requiere del suministro constante de energía externa para enfriar el combustible y evitar el riesgo de una fusión nuclear.

Esa refrigeración fue proporcionada por generadores diésel durante el corte de la última línea de alta tensión externa que estaba en funcionamiento y que resultó dañada el pasado 23 de septiembre, dando paso al décimo apagón -el más prolongado- que ha afectado a la planta desde el inicio de la ocupación rusa.

Los trabajos técnicos para restablecer el suministro externo comenzaron el pasado día 18, según informó Grossi ese mismo día, expresando su preocupación por la precaria seguridad nuclear de ZNPP debido a los frecuentes combates en sus inmediaciones.

Previamente hubo arduas negociaciones entre las dos partes enfrentadas sobre una propuesta del OIEA para establecer zonas de alto el fuego temporales en torno a lugares específicos, con el fin de permitir que se procediera a su desminado antes de iniciar los trabajos de reparación.

Según Grossi, esa fase previa fue "un proceso complejo, ya que las líneas eléctricas se encuentran en una zona de guerra activa y necesitábamos crear las condiciones de seguridad necesarias sobre el terreno antes de poder proceder con las reparaciones".

