Washington.- Ante un torrente de críticas de los conservadores, los republicanos del Senado se resistieron el lunes a avanzar en una propuesta bipartidista destinada a tomar medidas drásticas contra los cruces fronterizos ilegales, lo que indica una probable derrota en el Congreso que dejaría a los líderes sin un camino claro para aprobar la ayuda en tiempos de guerra para Ucrania.

En un cambio dramático, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, recomendó a los senadores republicanos en una reunión a puerta cerrada que votaran en contra de la primera votación procesal del miércoles, según dos personas familiarizadas con la reunión que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre ello y hablaron de forma anónima.

Se produjo pocas horas después de que el republicano de Kentucky instara a sus colegas en el pleno del Senado a que "ha llegado el momento de que el Congreso actúe". McConnell ha tenido dificultades para organizar su conferencia para avanzar en el paquete de 118 mil millones de dólares en política de vigilancia fronteriza y financiación para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos.

Lee también :Acuerdo en el Senado de EU prevé cierre de frontera con México si está "colapsada"

Trump encabeza la rebelión

Los negociadores del Senado publicaron el domingo por la noche el texto del proyecto de ley, con la esperanza de que los detalles conquistaran a los escépticos. El acuerdo cuidadosamente negociado representó una inclinación hacia la derecha en las negociaciones del Senado sobre medidas fronterizas, pero la reacción fue intensa por parte de los conservadores. Criticaron ferozmente la propuesta de política fronteriza por considerarla insuficiente, y el expresidente Donald Trump encabezó la acusación.

Donals Trump. Foto: David Becker | AFP

“Este es un regalo para los demócratas. Y esto es en cierto modo un traslado de la peor frontera de la historia a los hombros de los republicanos”, dijo Trump, el probable candidato presidencial republicano, el lunes en “The Dan Bongino Show”. "Quieren esto para las elecciones presidenciales y ahora pueden culpar a los republicanos por la peor frontera de la historia".

Muchos republicanos del Senado, incluso aquellos que han expresado su apoyo a la ayuda a Ucrania y los cambios en la política fronteriza, expresaron el lunes dudas de que apoyarían el avance del paquete. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tiene previsto realizar una votación de prueba clave el miércoles.

“Las acciones que se tomarán aquí en los próximos días son un punto de inflexión en la historia”, dijo el demócrata de Nueva York en un discurso. “La seguridad de nuestra nación y del mundo está en juego”.

Schumer trabajó estrechamente con McConnell en el paquete de seguridad fronteriza después de que el líder republicano insistiera en la combinación como una forma de ganar apoyo para la ayuda a Ucrania. El líder demócrata instó a sus colegas del otro lado del pasillo a "desconectarse del ruido político" y votar sí.

“Durante años, nuestros colegas republicanos han exigido que arreglemos la frontera. Y todo el tiempo dijeron que debería hacerse a través de la legislación. Sólo recientemente cambiaron eso cuando parecía que realmente podríamos producir legislación”, dijo Schumer.

Lee también: Bombero del 11-S que posó con Bush en fotos icónicas muere a los 91 años

Profunda división

Los republicanos expresaron profundas divisiones sobre la legislación. Durante una reunión de republicanos a puerta cerrada que duró 90 minutos el lunes por la noche, la discusión derivó en gritos.

"¡Se acabó el tiempo!" dijo la senadora de Iowa Joni Ernst, teniente general retirada de la Guardia Nacional del Ejército de Iowa, durante un intercambio.

Los senadores republicanos dijeron que no era probable que votaran a favor de avanzar durante la votación de prueba del miércoles y que querían debatir cambios al proyecto de ley, una demanda que retrasaría aún más cualquier acción definitiva sobre la legislación.

"Creo que existe una preocupación muy real de que no ha habido el tiempo adecuado", dijo el senador de Dakota del Sur, John Thune, el segundo líder republicano. "Creo que la votación del miércoles será, para la mayoría de nuestros miembros, demasiado temprana".

El senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, predijo que el recuento del miércoles no alcanzaría los 60 votos necesarios. Después de salir de una reunión anterior con otros líderes republicanos, dijo a los periodistas: "Creo que la propuesta está muerta".

Tanto McConnell como Schumer han enfatizado durante meses la urgencia de aprobar decenas de miles de millones de dólares para la lucha de Ucrania, diciendo que estaba en juego la capacidad de Estados Unidos para apuntalar las democracias en todo el mundo. Sin embargo, con la financiación estancada en el Congreso, el Departamento de Defensa ha detenido los envíos de municiones y misiles a Kiev.

Soldado ucraniano en 2024. Foto: EFE

Biden, hablando con periodistas en una reunión en Las Vegas con miembros de un sindicato culinario, señaló que el Congreso no ha aprobado sus solicitudes de financiación para más agentes de la Patrulla Fronteriza y jueces de inmigración para manejar el número de inmigrantes. “Necesitamos ayuda”, dijo. “¿Por qué no me dan la ayuda?”

“Todo lo que hay en ese proyecto de ley bipartidista me da control”, dijo Biden, y agregó que estaba decepcionado de que la legislación fronteriza no aborde el destino de los inmigrantes que cuando eran niños ingresaron a Estados Unidos sin autorización.

Lee también ¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo del Senado sobre inmigración y ayuda a Ucrania?

Una legislación "muerta en su llegada"

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya calificó la propuesta de “muerta a su llegada” si se aprueba en el Senado, pero Biden instó al presidente republicano a “prestar atención a lo que está haciendo el Senado”.

La Casa Blanca también ha dicho que Biden vetaría un proyecto de ley de la Cámara que solo enviaría ayuda militar a Israel, criticándolo como una “maniobra política cínica” que excluye la financiación para Ucrania, la frontera y otras necesidades de seguridad nacional.

Johnson, junto con el resto de los principales líderes republicanos de la Cámara, dijeron en una declaración conjunta el lunes que se oponían a la legislación porque “falla en todas las áreas políticas necesarias para asegurar nuestra frontera y, de hecho, incentivaría una mayor inmigración ilegal”.

La declaración de Johnson y los representantes Steve Scalise, Tom Emmer y Elise Stefanik señaló una disposición en el proyecto de ley que otorgaría autorizaciones de trabajo a los inmigrantes que califiquen para ingresar al sistema de asilo. También argumentaron que respaldaría una política de “captura y liberación” al colocar a los migrantes que ingresan al sistema de asilo en un programa de monitoreo mientras esperan la decisión final sobre su solicitud de asilo.

Según la propuesta, los migrantes que buscan asilo enfrentarían un proceso más duro y rápido para que se evalúe su solicitud. Se elevaría el estándar en las entrevistas iniciales y muchos recibirían esas entrevistas a los pocos días de llegar a la frontera. Las decisiones finales sobre sus solicitudes de asilo se tomarían en unos meses, en lugar de la espera, que a menudo dura años, como sucede ahora.

Pero los líderes republicanos de la Cámara de Representantes dijeron: “Cualquier consideración de este proyecto de ley del Senado en su forma actual es una pérdida de tiempo”.

Aun así, el principal negociador del Partido Republicano sobre el proyecto de ley, el senador James Lankford de Oklahoma, imploró a sus colegas que examinaran de nuevo la legislación y consideraran las ramificaciones más allá de las elecciones presidenciales.

“Mi atención se centra en qué podemos hacer ahora mismo, independientemente de quién sea el presidente ahora, dentro de cuatro años o dentro de diez años, qué podemos hacer para poder solucionar los problemas de la ley y poder asegurarnos de que a largo plazo tenemos una mejor frontera”, dijo.

El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, respaldó el lunes la propuesta y dijo que eliminaría los cruces fronterizos ilegales en todo el país. En 2020, el grupo respaldó a Trump y ha sido muy crítico con las políticas fronterizas de Biden.

La senadora Kyrsten Sinema, la independiente de Arizona que fue fundamental en la elaboración de la propuesta, dijo: “Para mí, esta es una elección muy simple: ¿quieres asegurar la frontera o no?”

Varios demócratas también se han manifestado en contra del proyecto de ley y están en desacuerdo con las restricciones a los solicitantes de asilo. Los defensores de la inmigración también han dicho que el proyecto de ley eliminaría importantes derechos al debido proceso para las personas que han huido a Estados Unidos para escapar de una violencia a menudo desgarradora.

El senador de Connecticut Chris Murphy, principal negociador demócrata del proyecto de ley, dijo: “Creo que este país está clamando que los partidos dejen de pelear por la inmigración y simplemente hagan algo que controle mejor la frontera y arregle nuestro fallido sistema de inmigración.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp