Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Morena extiende periodo de dirigencias estatales hasta 2027; busca "no generar divisiones" rumbo al proceso electoral

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Publica IECM proyectos ganadores de presupuesto participativo 2025; consulta en línea resultados por unidad territorial

"La intensificación incesante de las represalias de Estados Unidos contra las instituciones internacionales y su personal debe cesar", instó el jueves Volker Türk, Alto Comisionado de la para los Derechos Humanos, tras las nuevas sanciones impuestas a miembros de la Corte Penal Internacional (CPI).

Türk pidió en un comunicado a los demás Estados que se aseguren de que estas sanciones no puedan aplicarse en la práctica y que "intensifiquen sus esfuerzos para defender las instituciones que crearon para promover y proteger los derechos humanos y el Estado de derecho".

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusa de "politización", dirigidas contra cuatro magistrados.

Estas se producen tras medidas similares contra magistrados y el fiscal de la CPI, respectivamente en junio y febrero.

Foto tomada el 31 de marzo de 2021 de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Foto: AP
Foto tomada el 31 de marzo de 2021 de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Foto: AP

Sanciones a miembros de la CPI, un "ataque al Estado de derecho"

"Sancionar a jueces y fiscales a nivel nacional, regional o internacional por cumplir su mandato de conformidad con las normas del derecho internacional constituye un ataque al Estado de derecho y corrompe la justicia", denunció el jefe de derechos humanos de la ONU.

El Alto Comisionado pidió que se retiren las sanciones contra los cuatro magistrados afectados por el anuncio estadounidense del miércoles (dos jueces y dos fiscales adjuntos), así como las que ya afectan a otros cuatro jueces y al fiscal de la CPI, Karim Khan, mencionados anteriormente.

También exigió que se levanten las sanciones impuestas a Francesca Albanese, la relatora especial designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.

