Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Hidalgo, Texas.- Elementos de Homeland Security Investigations (HSI) implementaron un operativo en una bodega de ropa usada en la avenida 23 de Hidalgo, donde hasta el momento, se detuvieron a alrededor de 40 personas.

El tomó por sorpresa a los clientes que acuden a esta bodega denominada Tres Dimensiones que se encuentra casi en el cruce con la avenida Military.

Los agentes mantuvieron en resguardo a las personas hasta que comprobaran su estancia legal en Estados Unidos, de lo contrario, se les informó serían trasladados a un centro provisional de detención.

Lee también

Algunas de las personas que no lograron abandonar el inmueble, llamaron a familiares para darles a conocer que ellos agentes estaban verificando si alguno de los presentes contaba con récord criminal, si eran solamente clientes de paso y si llevaban consigo visas o algún documento legal para permanecer en Estados Unidos.

Redada en tienda de ropa en Texas. (02/10/25) Foto: Especial
Redada en tienda de ropa en Texas. (02/10/25) Foto: Especial

Durante el operativo participaron tres agencias federales más entre ellas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, aunque por medio de un comunicado, HSI reiteró que se mantiene como la agencia principal al frente del operativo y que continuará trabajando de manera coordinada con otras instancias para asegurar el cumplimiento de la ley en la región.

A su vez, el Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, desplegó unidades para resguardar la zona y garantizar la seguridad tanto de los residentes como de quienes transitan por el lugar.

Lee también

Las autoridades recomendaron a los residentes y visitantes, mantenerse alerta y seguir las instrucciones oficiales mientras se desarrollan estos operativos.

Durante la redada se contó con dos autobuses en los cuales, trascendió, se llevarían a las personas que no comprobaron su estancia legal.

Cabe destacar que en el lugar se congregaron una gran cantidad de familiares que pedían la liberación de quienes radican legalmente en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo