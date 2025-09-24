Bogotá. Con aplausos fueron recibidos en la superficie los 23 trabajadores que salieron con vida el miércoles de una mina de oro subterránea que colapsó en el noroeste de Colombia.

Los mineros fueron evacuados tras permanecer durante 43 horas atrapados en la mina La Reliquia de Segovia, un municipio del departamento de Antioquia.

La Agencia Nacional de Minería informó que el acceso principal a la mina colapsó el lunes por “una falla geomecánica”.

La autoridad minera divulgó un video en el que se observa a los primeros mineros evacuados salir caminando por sus propios medios sosteniéndose de una cuerda para subir la empinada entrada del socavón. No se han dado detalles sobre su estado de salud.

Los familiares de los trabajadores esperaron durante horas noticias de su rescate y celebraron entre lágrimas su salida con vida.

El socavón está ubicado dentro de un predio minero que ha sido asignado a la empresa canadiense Aris Mining, pero que es operado por una cooperativa minera local.

Amigos y familiares de mineros atrapados observan la maquinaria que busca sobrevivientes en una mina de oro no autorizada que se derrumbó en Santander de Quilichao, Colombia, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP

“Este resultado reafirma que la minería formal cuenta con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida”, aseguró la Agencia Nacional de Minería al informar sobre el rescate.

La compañía había asegurado la víspera en un comunicado que suministró a los trabajadores atrapados agua, alimentos y ventilación mientras avanzaban las labores de rescate.

La mina tiene alrededor de 60 empleados en total y proporciona una “pequeña porción” del mineral que sustenta su producción total de oro en Segovia, indicó la compañía.

Los accidentes mineros en Colombia ocurren en su mayoría en las minas de carbón y de oro a pequeña escala, principalmente por fallas geomecánicas, atmósfera contaminada y explosiones.

Durante el fin de semana fueron hallados sin vida los siete trabajadores que habían quedado atrapados durante nueve días en una mina de oro ilegal ubicada en el departamento de Cauca, en el suroeste del país.

