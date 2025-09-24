Más Información

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Detienen a 38 hombres en Michoacán; autoridades aseguran armas, réplicas y equipo táctico

Detienen a 38 hombres en Michoacán; autoridades aseguran armas, réplicas y equipo táctico

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Asesinan a comandante de Tránsito de Celaya, Guanajuato y a su hijo en ataque armado

Asesinan a comandante de Tránsito de Celaya, Guanajuato y a su hijo en ataque armado

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Bogotá. Con aplausos fueron recibidos en la superficie los 23 trabajadores que salieron con vida el miércoles de una subterránea que colapsó en el noroeste de.

Los mineros fueron evacuados tras permanecer durante 43 horas atrapados en la mina La Reliquia de Segovia, un municipio del departamento de.

La Agencia Nacional de Minería informó que el acceso principal a la mina colapsó el lunes por “una falla geomecánica”.

Lee también

La autoridad minera divulgó un video en el que se observa a los primeros mineros evacuados salir caminando por sus propios medios sosteniéndose de una cuerda para subir la empinada entrada del socavón. No se han dado detalles sobre su estado de salud.

Los familiares de los trabajadores esperaron durante horas noticias de su rescate y celebraron entre lágrimas su salida con vida.

El está ubicado dentro de un predio minero que ha sido asignado a la empresa canadiense Aris Mining, pero que es operado por una cooperativa minera local.

Lee también

Amigos y familiares de mineros atrapados observan la maquinaria que busca sobrevivientes en una mina de oro no autorizada que se derrumbó en Santander de Quilichao, Colombia, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP
Amigos y familiares de mineros atrapados observan la maquinaria que busca sobrevivientes en una mina de oro no autorizada que se derrumbó en Santander de Quilichao, Colombia, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP

“Este resultado reafirma que la minería formal cuenta con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida”, aseguró la Agencia Nacional de Minería al informar sobre el rescate.

La compañía había asegurado la víspera en un comunicado que suministró a los atrapados agua, alimentos y ventilación mientras avanzaban las labores de rescate.

La mina tiene alrededor de 60 empleados en total y proporciona una “pequeña porción” del mineral que sustenta su producción total de oro en , indicó la compañía.

Lee también

Los accidentes mineros en Colombia ocurren en su mayoría en las y de oro a pequeña escala, principalmente por fallas geomecánicas, atmósfera contaminada y explosiones.

Durante el fin de semana fueron hallados sin vida los siete trabajadores que habían quedado atrapados durante nueve días en una mina de oro ilegal ubicada en el departamento de , en el suroeste del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pago de pensión IMSS octubre: fecha EXACTA, monto y calendario oficial

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico