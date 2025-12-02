Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EU, Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el enviado especial de EU para Oriente Medio, Steve Witkoff, previo a una reunión en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025.

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", dijo.

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda".

"No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", aseveró el mandatario ruso.

Además, Putin acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

