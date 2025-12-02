Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Mundial 2026: Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración en el Estadio Banorte; ¿por qué regalará su boleto?

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

Moscú.- El presidente de , Vladímir Putin, rechazó las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para , justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EU, Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el enviado especial de EU para Oriente Medio, Steve Witkoff, previo a una reunión en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. Foto: EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el enviado especial de EU para Oriente Medio, Steve Witkoff, previo a una reunión en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. Foto: EFE

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", dijo.

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda".

"No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", aseveró el mandatario ruso.

Además, Putin acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

