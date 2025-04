San Juan.- El Zar de Energía, Josué Colón, informó este miércoles que el sistema de energía eléctrico comenzó a restaurarse lentamente, tras el apagón general, pero que tardará en restablecerse por completo entre 24 y 48 horas.

En una rueda de prensa en San Juan, junto a la gobernadora interina y secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, Colón explicó que la central de Palo Seco, en Toa Baja (norte), ya comenzó a funcionar.

"Va tomar entre 24 y 48 horas restablecer el sistema a los clientes, dependiendo de que no ocurra algo más que al momento no hayamos notado. Pero no espere nadie que el sistema se pueda restablecer en la noche de hoy", afirmó.

Lee también Bukele planea duplicar tamaño de megacárcel que alberga a inmigrantes; así lo aseguró a Secretaría de Seguridad Nacional de EU, según WSJ

Colón, nombrado Zar de Energía por la gobernadora Jenniffer González, detalló que aparentemente el problema se originó en el área sur de la isla, "en un segmento en una línea de transmisión" entre las centrales de EcoEléctrica y Costa Sur.

Esa avería dejó a todas las plantas generatrices fuera de servicio y a más del 70% de los clientes de la isla a oscuras.

El Zar de Energía señaló que, según los datos preliminares, ninguna de las generatrices sufrió algún daño permanente, por lo que ya se inició con el protocolo de arranque de las mismas.

Lee también Jueces de inmigración de EU podrán desestimar casos de solicitud de asilo "injustificadas"; no será necesaria una audiencia

La secretaria de Estado dijo en la conferencia de prensa que la gobernadora Jenniffer González interrumpirá sus vacaciones y regresará a la isla debido al apagón general.

Según los datos del portal de LUMA, a la 17.30 hora local (21.30 GMT), un millón 100 mil 061 clientes, es decir el 74.92%, se encuentran sin servicio eléctrico en la isla.

La avería general más reciente reportada en Puerto Rico ocurrió en vísperas del Año Nuevo 2025, cuando 90% de los clientes se quedaron sin luz y el restablecimiento completo del servicio eléctrico tardó un par de días.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones en la isla.

#Panorama_Internacional



El sistema de energía eléctrica de Puerto Rico comenzó a restaurarse lentamente en la tarde de este miércoles, tras registrarse un apagón general luego del mediodía, informó el Zar de Energía, Josué Colón.



Ampliar en nuestro portal:… pic.twitter.com/yQ7LZzHkU0 — Panorama 📰 (@panorama_do) April 16, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm