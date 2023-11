Príncipe Harry desaira al rey Carlos III; no irá a su cumpleaños Los duques de Sussex volvieron a poner de manifiesto su distanciamiento de la familia real británica al decidir no asistir a la fiesta familiar del monarca, el próximo 14 de noviembre en Clarence House, afirma el diario The Sun

Príncipe Harry en la coronación de Carlos III Foto: AFP