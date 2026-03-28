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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó "enérgicamente" el asesinato de dos periodistas y un camarógrafo en un ataque aéreo israelí en el sur del país y dijo que constituye "un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados que garantizan a los periodistas protección internacional en los conflictos armados".
"Condenamos enérgicamente este ataque y pedimos a todas las instancias internacionales que actúen para poner fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Asimismo, reiteramos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al conjunto del sector periodístico y mediático en el Líbano", denunció en un mensaje en la cuenta de la Presidencia Libanesa en X.
El presidente libanés insistió que el ataque vulnera las normas y tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra de 1949 y la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, que prohíben atacar a periodistas y trabajadores de los medios "mientras no participen directamente en las hostilidades".
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En un ataque contra el sur del Líbano murieron este sábado Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hezbolá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara Mohamed Fatouni, según informaron estos medios.
El grupo islamista palestino Hamas condenó también el ataque y dijo que se trata de "una continuación de la política criminal" del gobierno israelí iniciada en Gaza y una muestra de su "impunidad".
Al Mayadeen defendió la labor de Fatouni, que describió como una reportera "reconocida por ofrecer una cobertura precisa y objetiva" y destacó su cobertura de "los enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército israelí".
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El medio libanés denunció que ya en octubre de 2024, el ejército israelí había atacado las casas de periodistas en Hasbaya, en el sur de Líbano, matando a tres personas, entre ellos dos fotógrafos de Al Mayadeen y Al Manar.
El Ejército de Israel aseguró, tras el ataque, que Ali Shaib pertenecía a la inteligencia de la Fuerza de élite Radwan de Hezbolá "bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar", una acusación que repite en sus ataques contra periodistas en Gaza, a los que acusa, sin aportar pruebas, de colaborar con Hamás.
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mcc
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