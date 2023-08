Quito.- Christian Zurita, quien reemplazó al asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, afirmó que ultima los detalles para abandonar el país por su seguridad y continuar con investigaciones desde el exterior.

Zurita, que ya había avanzado que saldría de Ecuador, señaló este lunes que aún debe "buscar los momentos y los espacios" para concretar su viaje.

"Estoy justamente pensando y trabajando en eso. Todavía tengo algunas responsabilidades que cumplir, que se derivan, obviamente, de la decisión que tomé por de ser candidato a la Presidencia de la República en reemplazo de Fernando", comentó en el canal televisivo Ecuavisa.

Zurita señaló que "hay que estructurar y ser parte, pues, de una línea que puede ayudar a los asambleístas electos para que puedan tener un importante desempeño en la Asamblea Nacional (Parlamento)".

"Tengo que dar los últimos toques a un trabajo periodístico que fue pensado y diseñado por Fernando Villavicencio, que será un libro que, espero no se publique más allá del 15 de septiembre", dijo.

Y añadió que aún debe "ajustar algunas líneas" relativas al trabajo periodístico del portal en el que publicaba sus investigaciones junto a Villavicencio, y "que no puede quedar en el olvido".

"Luego de esas decisiones y estos temas, pues veremos qué caminos se abren, sobre todo para ver qué tipo de trabajos, sobre todo, investigativos se pueden realizar desde fuera del país", comentó.

Asimismo, apuntó que su salida del país "está directamente atravesado por temas de seguridad".

"Siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo, pero que entiendo ahora que existen circunstancias, por demás especiales, que dejan en evidencia que las cosas no son como antes", indicó.

"Debo tener por demás cuidado. Si tengo una cápsula de seguridad muy fuerte, las condiciones establecen que tengo que vivir con un chaleco y en las salidas abiertas con casco y yo no espero eso para mi vida, tengo que efectivamente tomarme un tiempo para mí", agregó.

Repetición de elecciones

Sobre la repetición de elecciones de legisladores en el exterior debido a problemas informáticos con el voto telemático, Zurita consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está cometiendo "un abuso a los principios de causalidad, de seguridad jurídica, de legitimidad y de legalidad con respecto al a la votación en el exterior".

"Los únicos beneficiarios aquí serían los dos movimientos que terminan de finalistas", dijo en referencia al movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa y que tiene como candidata a Luisa González, y a la Alianza Democrática Nacional (ADN), del empresario Daniel Noboa, que se medirán en un balotaje el próximo 15 de octubre,

Anotó que lo que se busca en una primera elección es que exista un principio de igualdad entre los sujetos políticos que participan y qué "dividan de una manera algo más homogénea la presencia de los partidos en la Asamblea Nacional", donde el movimiento Construye, de Zurita, tendría 30 legisladores, según los datos oficiales preliminares.

Calificó como "un escándalo" que se hayan registrado los problemas para el voto telemático desde el exterior, y recordó que también hubo personas que sí sufragaron desde otros países.

"No hay norma, no hay forma que se pueda aplicar para decir que esa que esta elección puede ser 'nulitada' (sic)", apuntó al opinar que el Consejo Nacional Electoral "está cometiendo una enorme ilegalidad" de la que aspira se retracte.



