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Austin.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con infectados por la variante andina del a partir del brote del crucero MV Hondius.

El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigiladas en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvo en contacto con uno de los infectados del crucero durante un vuelo, según indicaron funcionarios de salud en una llamada con reporteros.

Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo.

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Riesgo al público general sigue siendo "bajo", afirman autoridades sanitarias

El riesgo al público general, sin embargo, continúa siendo "bajo", según indicó David Fitter, funcionario de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en el país sin que se hayan confirmado casos hasta el momento.

Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo el monitoreo de los CDC, que les recomendó aislarse por un periodo de 42 días.

"Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas", indicó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es "acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas".

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El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia (Argentina) y les llevó a varias islas en el Atlántico, y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EU el pasado lunes en la madrugada.

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