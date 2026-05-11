Tenerife, España.— Los pasajeros desembarcados del crucero afectado por un brote de hantavirus comenzaron a volar ayer de regreso a sus países a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el buque atracó en las Islas Canarias, donde fueron escoltados por personal con trajes herméticos y mascarillas.

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius a su llegada a Tenerife. Luego fueron trasladados vía aérea a Madrid y llevados a un hospital militar. Horas después, un avión que extrajo a franceses aterrizó en París y fue recibido por vehículos de emergencia.

Las aeronaves que llegaban a Tenerife iban para sacar a pasajeros de más de 20 países, en un esfuerzo que se tiene previsto que se extienda hasta el lunes.

Uno de los cinco pasajeros presentó síntomas durante el vuelo, informó el primer ministro francés Sebastien Lecornu, y todos fueron aislados estrictamente; se prevé practicarles análisis.

El Ministerio de Salud de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions habían dicho antes que ninguna de las más de 140 personas en el Hondius había mostrado síntomas.

Tres personas han muerto desde el inicio del brote, y cinco pasajeros que desembarcaron previamente están infectados.

Población sin riesgo

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que la población en general no debería preocuparse por el brote.

Aun así, las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban equipo de protección durante el proceso de traslado, incluidos trajes para materiales peligrosos, mascarillas y respiradores. Un video obtenido por The Associated Press mostraba a pasajeros en la pista poniéndose trajes similares y siendo rociados con desinfectante.

Los pasajeros expresaron su alivio de iniciar el camino de regreso a sus países de origen, señaló otra funcionaria de la OMS.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, el cual partirá hacia Rotterdam, Holanda, donde será desinfectado, informaron las autoridades españolas. AP

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