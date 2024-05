La policía decidió sorprender a un hombre que, en el día de su cumpleaños, llamó al 911 para expresar su tristeza porque nadie lo había felicitado.

La historia, ocurrida en Boston, Massachusetts, se volvió viral cuando se dio a conocer el video de la policía sorprendiendo al cumpleañero, identificado como Chris, de 25 años.

Chris llamó al 911 y preguntó si alguien podía desearle feliz cumpleaños. Sin embargo, dos agentes: Israel Bracho y Franklin Ortiz, decidieron hacer algo mucho mejor que eso.

“Al principio no nos lo creíamos. Pensamos que era una broma. Así que, una vez que comprobamos que realmente era su cumpleaños, dijimos: 'Bueno, todo el mundo cumple años una vez. Todo el mundo merece sentirse especial ese día'”, explicó Bracho, en declaraciones que retomó KKTV.

Antes de llegar a casa del cumpleañero, los agentes se detuvieron a comprar velas y una magdalena.

“De camino a la casa, decidimos que no puedes presentarte en casa de alguien con las manos vacías. Mi madre me educó bien. Me habría matado si no lo hubiera hecho”, dijo Bracho, según KKTV.

Las cámaras corporales de los oficiales captaron el momento en que llegaron con Chris y le preguntaron si era su cumpleaños. Un poco confundido, Chris les dijo que sí y mostró su identificación. Chris los invita a pasar y uno de los oficiales prende las velitas de la magdalena. Acto seguido, comenzaron a cantarle el “happy birthday”. Totalmente emocionado, Chris apaga las velitas del pastel y recibe un abrazo de los agentes que hicieron de su cumpleaños triste algo muy especial.

"Muchas gracias", les dijo el cumpleañero cuando terminaron de cantarle.

"Estarás bien. ¿Estás bien? Necesitas algo más?", le preguntó Bracho.

"Nada. Es lo mejor que puedo pedir", respondió el festejado.

