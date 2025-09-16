El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se le ha otorgado la nacionalidad colombiana al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se encuentra preso en Guayaquil, y llamó al gobierno de Daniel Noboa a entregarlo.

"El ciudadano Jorge Glass obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano", posteó Petro en X.

"Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones. Latinoamericanas", añadió.

Petro sumó al post una parte del documento que muestra que se le confirió la nacionalidad colombiana a Glass.

Jorge Glas, condenado a la cárcel por corrupción en Ecuador

Este lunes, el exvicepresidente fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Glas, de 55 años, está recluido en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Nº 3, Guayaquil, por un caso de corrupción, y en julio a otros 13 años y a inhabilitación de por vida, en otra causa judicial.

El caso Glas provocó un rompimiento de relaciones entre México y Ecuador, luego de que Glas se refugiara en la embajada mexicana en Quito, alegando persecución política.

México pidió infructuosamente a Noboa que le otorgara al exvicepresidente ecuatoriano un salvoconducto para trasladar a Glas a suelo mexicano. El gobierno de Ecuador aseguró que Glas no es un perseguido político, sino un acusado por corrupción.

Ecuador exigió a México entregar a Glas y al no lograrlo, el gobierno ordenó un asalto policial en la legación diplomática, en 2024, que violó todas las normas diplomáticas. Desde entonces, las relaciones están rotas y México llevó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Diversos países, incluyendo Colombia, se han ofrecido a recibir a Glas, y en julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "medidas provisionales" a favor de Glas, al considerar que se encuentra en una "situación de extrema gravedad" en la cárcel.

