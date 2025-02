Tel Aviv, Israel. Con banderas, globos naranjas y carteles que decían “perdónanos”, miles de israelíes se alinearon en las carreteras mientras los cuerpos de Shiri y sus hijos Ariel y Kfir Bibas, asesinados en cautiverio en la Franja de Gaza, eran llevados para su entierro el miércoles.

"Es muy triste ver las vidas que podrían haberse salvado", dice a EFE desde la ya conocida como Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, la israelí Shiri, de 46 años. Entre llantos y con un niño en brazos, la mujer reconoce tener miedo por el futuro de sus hijos y pide que dimita el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Siento personalmente que el gobierno no me representa ni representa lo que quiero para Israel. Deseamos que todos nuestros rehenes regresen", añade Shiri.

A unos 100 kilómetros de la plaza, abarrotada por cientos de personas que siguieron el sepelio de los Bibas a través de una retransmisión en directo, el también exrehén y padre de los niños, Yarden, les recordaba con tristeza durante su entierro. Él mismo fue liberado de Gaza en un canje el pasado 1 de febrero.

"Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto", dijo el progenitor, con la voz entrecortada, en un cementerio cerca del kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de distancia de Gaza y donde la familia fue capturada.

"Espero que estés disfrutando del paraíso. Estoy seguro de que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus bromas tontas e imitaciones. Espero que haya muchas mariposas para que las observes, tal como lo hacías durante nuestros picnics", continuó Yarden sobre su hijo mayor, capturado con tan solo 4 años.

Manifestantes israelíes pedían la liberación de la familia Bibas. Foto: AP

Cortejo fúnebre masivo a lo largo de Isreael

Antes del inicio del entierro, miles de israelíes se echaron esta mañana a las carreteras del país, para acompañar al cortejo fúnebre que transportó a los tres cuerpos en una furgoneta negra hasta el sur del país.

En imágenes aéreas, se observa a numerosas personas en los arcenes, agitando banderas israelíes y globos naranjas en honor al pelo rojizo que tenían tanto Ariel como Kfir; un color que ha arropado durante más de un año la lucha del resto de familiares e israelíes por la liberación de los cuatro Bibas.

La hermana de Yarden, Ofri Bibas Levy, aseguró en su discurso durante el entierro que recordaría a sus sobrinos y cuñada "felices, riendo; como una familia". También reiteró que sus muertes eran evitables y pidió al gobierno investigar lo sucedido y asumir responsabilidades.

"Durante 16 meses he estado hablando de ustedes en todas partes. Eso siempre me hacía daño y aumentaba la añoranza, pero hablar de ustedes también los mantenía presentes, vivos. ¿Cómo puede ser que ya no estén aquí?", dijo la familiar.

La difícil situación de la familia Bibas ha llegado a simbolizar el profundo sentido de pérdida y dolor que aún permea Israel tras el ataque del grupo armado Hamas el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra.

Los cuerpos de la familia Bibas fueron entregados por Hamas en ataúdes. (20/02/25) Foto: EFE

Las imágenes de una aterrorizada Shiri Bibas aferrándose a sus dos hijos —Kfir, de 9 meses, y Ariel, de 4 años— mientras los milicianos se los llevaban a Gaza están grabadas en la memoria colectiva del país.

Israel afirma que pruebas forenses muestran que los niños fueron asesinados por sus captores en noviembre de 2023, mientras que Hamas sostiene que la familia fue asesinada junto con sus guardianes en un ataque aéreo israelí.

Sus cuerpos fueron entregados a principios de este mes como parte de un acuerdo de alto el fuego que detuvo la guerra entre Israel y Hamas. Los israelíes soportaron otro momento de agonía cuando las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos por Hamas fue identificado como otra persona. El cuerpo de Shiri fue devuelto la noche siguiente e identificado positivamente.

Yarden Bibas fue secuestrado por separado y liberado con vida en otra entrega el mes pasado.

Yarden recordó la última decisión que tomaron juntos con su esposa Shiri: "En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché", dijo Yarden.

El hijo más pequeño de la familia, Kfir, tenía tan solo 9 meses cuando fue secuestrado.