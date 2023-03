Para ser feliz no hay edad: hombre se divorcia a los 99; “me estaba enfermando”

Para ser feliz no hay edad. Mauricio, a sus 102 años, lo tiene muy claro. Tras darse cuenta de que no era feliz con su relación de pareja, decidió ponerle fin, a los 99 años de edad. Hoy, es otra persona.

Durante una entrevista con el medio local "Nosotros a la mañana", Mauricio, un hombre de 102 años, originario de Argentina, se convirtió en tendencia en las redes sociales. En la entrevista compartió que su vida cambió para bien después de su divorcio a los 99 años, siendo este su segundo matrimonio.

Su primera esposa y madre de sus hijos siempre la tiene presente en su corazón, ya que falleció por un cáncer después de sufrir durante 4 años.

Tiempo después, rehizo su vida y volvió a casarse, pero las cosas no funcionaron. Mauricio confesó que antes de divorciarse, su salud estaba deteriorándose con taquicardia, hipertensión y malestar constante. Sin embargo, después de separarse de su pareja, su salud mejoró significativamente.A los pocos meses, sus dolencias desaparecieron y empezó a disfrutar del cariño de sus hijos y conocidos.

Ser activo, su secreto

Cuenta que ejercita su memoria con la lectura. "Ya los ojos me están fallando un poco, me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra con los celulares".

También asegura que maneja algunas cosas de la tecnología y tiene a la mano siempre Facebook y WhatsApp. Afirma que se hace sus chequeos médicos y no tiene ningún problema grave. Hace 40 minutos de ejercicio a diario, trata de caminar en el parque y si no lo hace en el balcón. No le gusta quedarse sentado sin hacer nada.

Mauricio cree que el secreto de su longevidad es el amor por la gente y no tener odios es esencial para vivir muchos años, como el poema del poeta José Martí que recita:"Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca". Esa, considera, es la clave para vivir una vida larga y feliz.

