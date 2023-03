Revelan mensajes finales de la atacante de Nashville: “estoy planeando morir hoy”

El autor del tiroteo en una escuela primaria en Nashville, Tennnesse escribió mensajes de texto a una amiga momentos antes de asesinar a tres menores y tres adultos; "estoy planeando morir hoy", escribió.

De acuerdo con The New York Post, Audrey Hale, de 28 años, le escribió un mensaje en Instagram a su excompañera de baloncesto, Averianna Patton alrededor de las 09:00 de la mañana del lunes, cuando Hale se dirigía a la escuela privada cristiana al sur de Nashville a cometer el multihomicidio.

"¡¡¡ESTO NO ES UNA BROMA!!!" escribió Hale, quien se identificó como transgénero. "Probablemente escucharás sobre mí en las noticias después de que muera", se lee en los mensajes que Patton le dio al medio.

“Este es mi último adiós. Te amo… Nos vemos en otra vida", agregó.

Patton al percatarse de los mensajes se acercó a la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio mientras trataba de consolar a Hale, sin embargo, no obtuvo respuesta inmediata por parte de las autoridades.

“¡Audrey! Tienes mucha más vida por vivir. Ruego a Dios que los guarde y los cubra”, escribió.

A lo que Hale respondió: “Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy tratando de molestarte o llamar la atención. Solo necesito morir. Quería decírtelo primero porque eres la persona más hermosa que he visto y conocido en toda mi vida”.

“Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Un día esto tendrá más sentido. Dejé pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder”, se lee en su último mensaje.

Audrey Hale le envió a su amiga Averianna Patton una serie de escalofriantes mensajes en Instagram diciéndole que planeaba morir. Foto: The New York Post

Lee también: Video muestra cómo la policía mató a la persona que atacó escuela en Nashville

Momentos después, Hale entro por las puertas delanteras del instituto disparando con dos rifles de asalto acabando con la vida de tres niños de 9 años y tres miembros del personal antes de que la policía la abatieran.

“Traté de consolarla y alentarla y, posteriormente, me comuniqué con la Línea de ayuda para la prevención del suicidio después de que mi padre me lo indicara a las 10:08 am”, dijo Patton a NewsChannel 5.

“Este es mi último adiós. Te amo… Nos vemos de nuevo en otra vida”, escribió Hale. Foto: The New York Post

“Después de llamadas telefónicas de amigos y que el nombre de Audrey fue revelado como el tirador en la escuela Covenant Nashville, supe que Audrey era el tirador y que se había comunicado conmigo antes del tiroteo”, comentó.

Autoridades revelan el plan que Hale tuvo antes de perpetrar el ataque

Según las autoridades Hale quien habría estudiado en The Covenant School había elaborado un mapa detallado de la escuela y vigilado el edificio antes de perpetrar la masacre.

Lee también: ¿Qué se sabe del tiroteo en escuela de Nashville?

Hale tenía "un mapa dibujado de cómo iba a suceder todo esto". Al parecer, había mencionado otro lugar en Nashville para atacar, pero debido a una "evaluación de amenazas" que realizó ella, ese lugar tenía demasiada seguridad y lo descartó, informaron las autoridades, que consideran una línea de investigación posibles resentimientos de Audrey con la escuela.

"Existe cierta creencia de que hubo cierto resentimiento por tener que ir a esa escuela. Todavía no tengo todos los detalles, y por eso sucedió este incidente", dijo el jefe policial de Nashville. Hale murió en enfrentamiento con la policía, en el segundo piso de la escuela. No hubo disparos en los salones.

En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado 8 muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety. * Con información de EFE

Lee también: Luto en Nashville por tiroteo en primaria; 7 muertos



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare/mcc

Noticias según tus intereses