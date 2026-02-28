Paquistán lanza ataques aéreos en Afganistán; siguen los combates fronterizos

Islamabad.- El ejército de Paquistán, respaldado por artillería y aviación, atacó durante la noche y las primeras horas del sábado más instalaciones militares en el interior de Afganistán, después de que Paquistán dijo que estaba en “guerra abierta” con su vecino del este.

Paquistán afirmó que más de 300 fuerzas afganas habían muerto desde que estallaron los combates la noche del jueves durante un amplio ataque transfronterizo afgano en Paquistán. Afganistán rechazó las cifras por falsas. Las cifras de víctimas proporcionadas por cualquiera de las partes no pudieron confirmarse de forma independiente.

Los combates fueron en respuesta a los ataques aéreos paquistaníes en Afganistán el domingo pasado. Islamabad indicó que su objetivo era el ilegalizado talibán paquistaní (TTP). El grupo es independiente, pero con una estrecha vinculación con los talibanes que gobiernan Afganistán. Sin embargo, según Kabul, en el ataque aéreo del domingo solo murieron civiles.

Tras el ataque afgano, el ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Mohammad Asif, declaró el viernes: “Nuestra paciencia se agotó. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros”.

Continúan los combates

El ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar, dijo el sábado que más de 331 fuerzas afganas murieron y más de 500 resultaron heridas durante los ataques militares en curso en Afganistán. En el operativo se desmantelaron 102 puestos afganos, se capturó a 22 y se destruyó 163 tanques y vehículos blindados en 37 ubicaciones, señaló.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, dijo que la afirmación de que cientos de fuerzas afganas murieron y resultaron heridas “no es cierta y la rechazamos”. Acusó a Paquistán de atacar zonas civiles en las provincias de Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar y Kandahar, así como campamentos de refugiados en Torkham y Kandahar . Fitrat dijo que 52 personas habían muerto, la mayoría mujeres y niños, y otras 66 resultaron heridas.

Mientras tanto, Naciones Unidas escribió en X que, según informes, las principales ciudades de Afganistán fueron bombardeadas por el ejército paquistaní el viernes, lo que marca una nueva escalada y aumenta los temores por los civiles que ya luchan bajo el duro gobierno de las autoridades talibanes.

El viernes, el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que 13 fuerzas afganas murieron y 22 resultaron heridas. También dijo que 55 soldados paquistaníes murieron. Paquistán situó sus propias cifras militares en 12 muertos, 27 heridos y un soldado desaparecido en combate.

La prensa estatal paquistaní reportó que la fuerza aérea del país llevó a cabo ataques dirigidos contra instalaciones militares clave en diversas zonas del este de Afganistán.

Según las autoridades paquistaníes, cientos de residentes que vivían cerca del paso fronterizo noroccidental de Torkham han huido. En los últimos días, Paquistán también deportó a decenas de refugiados afganos a Torkham.

Oficiales de seguridad talibanes patrullan la frontera de facto entre Paquistán y Afganistán en Spin Boldak, Kandahar, Afganistán. Foto: EFE

Ejaz Ul Haq, un refugiado afgano varado cerca de la frontera de Torkham con su familia, aseguró que no podía regresar a Afganistán debido a los combates. Muchos otros tenían dificultades para conseguir comida durante el mes musulmán del ayuno, el Ramadán, indicó.

El Ministerio de Defensa afgano reportó el sábado que Afganistán atacó durante la noche bases militares paquistaníes en Miranshah y Spin Wam, destruyó instalaciones militares y causó numerosas bajas, en respuesta a los continuos ataques aéreos de Paquistán.

Afganistán dice que Paquistán ataca zonas civiles

En el este de Afganistán, el Departamento de Información y Cultura acusó a Paquistán de atacar zonas civiles, destruir viviendas y matar al menos a 11 personas. No hubo una respuesta inmediata de Paquistán, que ha dicho que solo apunta a instalaciones militares.

El mulá Taj Mohammad Naqshbandi, un comisionado del lado afgano de la frontera de Torkham, afirmó en un comunicado el sábado que las “valientes fuerzas del Emirato Islámico destruyeron el comisariato, las unidades militares y tres importantes torres de seguridad del régimen militar paquistaní”.

El viernes, el gobierno afgano dijo que 55 soldados paquistaníes murieron durante sus ataques y que las bajas en sus filas eran mucho menos de las reportadas por Paquistán.

Mujahid, el vocero del gobierno afgano, declaró también el viernes que los ataques contra objetivos militares paquistaníes pretendían lanzar “un mensaje de que nuestras manos pueden llegar a sus gargantas y de que responderemos a cada acto malvado de Paquistán”. Agregó que “Paquistán nunca ha buscado resolver los problemas mediante el diálogo”.

Islamabad ha acusado con frecuencia a Kabul de dar cobijo al TTP, acusaciones que tanto el grupo como el gobierno del talibán afgano rechazan.

El vocero del ejército de Paquistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, manifestó el viernes que el gobierno afgano tenía que elegir “TTP o Paquistán”.

Las tensiones han sido altas durante meses

Las tensiones han sido altas desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos murieron en enfrentamientos fronterizos. Un alto el fuego mediado por Qatar puso fin a los intensos combates de ese mes, pero varias rondas de conversaciones de paz en Turquía en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero. Desde entonces, ambas partes han intercambiado disparos de manera ocasional, aunque el alto el fuego se había mantenido en gran medida hasta la semana pasada, cuando Paquistán atacó lo que describió como escondites del TTP.

Desde entonces, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, China y varios países más intentan nuevamente reducir las tensiones ofreciendo mediación .

El ministro de Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, habló el viernes con los ministros de Exteriores de Afganistán y Paquistán en un esfuerzo por desescalar las tensiones, dijo el Ministerio de Exteriores de Qatar en una publicación en X.

