Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás por primera vez, y ambos discutieron la urgente necesidad de brindar asistencia a los civiles en Gaza y de buscar una solución de dos Estados para poner fin al conflicto en la región.

La reunión, que duró aproximadamente una hora y fue descrita como "cordial" en un breve comunicado del Vaticano, se produce casi un mes después de que entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en la Franja de Gaza.

El Papa y Abás no se habían reunido en persona anteriormente. Habían hablado por teléfono en julio para discutir los desarrollos del conflicto en Gaza y la violencia en Cisjordania.

Solución de dos Estados, vía para finalizar la guerra en Gaza

"Durante las conversaciones cordiales, se reconoció que hay una necesidad urgente de brindar asistencia a la población civil en Gaza y de poner fin al conflicto buscando una solución de dos Estados", declaró el Vaticano en un comunicado.

En septiembre, el Papa y sus principales diplomáticos dijeron al presidente de Israel que una solución de dos Estados era "la única salida de la guerra", mientras el Vaticano pedía un alto al fuego permanente en Gaza.

Abás estaba visitando el Vaticano para conmemorar el décimo aniversario de la firma del "Acuerdo Integral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina".

Llegó a Roma el miércoles por la tarde y visitó la Basílica de Santa María la Mayor para rendir homenaje a la tumba del difunto papa Francisco.

A lo largo de los años, Abás se había reunido varias veces con el papa Francisco, manteniendo frecuentes contactos telefónicos después de los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí en Gaza.

