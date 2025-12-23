Ciudad del Vaticano. Cuando sufre de insomnio, el papa León XIV pasa las madrugadas aprendiendo alemán con la conocida aplicación Duolingo, mientras que continúa la tradición de jugar a juegos de palabras en Internet, especialmente con su hermano John Prevost.

Así lo reveló el diario La Repubblica, que explicó que hace algunas semanas en la plataforma para aprender idiomas notaron que a las 3 de la mañana se conectaba un tal “Robert”, con el nombre de usuario @drprevost, idéntico al que usaba el pontífice antes de su elección como Papa.

Finalmente, alguien le escribió directamente: “Santo Padre, son las tres de la madrugada, ¿qué está haciendo?”.

La información fue confirmada por el hermano del papa, John Prevost, al National Catholic Reporter (NCR). “No tengo ninguna duda, está estudiando alemán”, dijo sobre León XIV, quien, además de inglés, su lengua materna, habla con fluidez español, italiano y francés y algo de portugués.

A diferencia de Francisco, que no amaba la tecnología, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, usa el teléfono móvil y se comunica regularmente con amigos y colegas por correo electrónico y WhatsApp.

También se sabe que todos los días antes de acostarse dedica unos minutos a jugar en Internet a Wordle y Words With Friends, especialmente con su hermano John Prevost: una forma de distraerse un poco y mantenerse en contacto con su familia.

“Se levanta antes de las seis, pero a veces sé que si se despierta en mitad de la noche, juega a Words with Friends y yo le digo: “¿Qué haces jugando esto a las 3?” No pude dormir”, explicó su hermano a NCR.

Apasionado por los deportes, León XIV, también explican algunos medios que ha estado pensando en instalar un pequeño gimnasio en el Palacio Apostólico y en su residencia de Castel Gandolfo, juega al tenis y nada en su día libre.

Retransmitirían imágenes del Papa en pantallas gigantes durante la Navidad en San Pedro

Una selección de imágenes significativas del papa León XIV y de los eventos de la Iglesia, acompañadas de mensajes de inspiración navideña, se transmitirán en grandes pantallas situadas en la Plaza de San Pedro durante todas las fiestas navideñas, informó el Vaticano.

La plataforma audiovisual Selfiestreet ha lanzado "una iniciativa especial de comunicación visual para compartir y difundir un mensaje de fe, esperanza y comunión, expresado a través de las palabras y frases del Papa", explicaron.

Por ello, desde este martes hasta el 31 de diciembre de 2025, las imágenes se transmitirán en grandes pantallas situadas cerca de la Basílica de San Pedro y también se instalarán pantallas en las cercanas Piazza Risorgimento, Via Ottaviano y Via Tunisi.

Las proyecciones se realizarán todos los días de 17:00 a 18:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.

"A través de este proyecto, las plazas se convertirán aún más en lugares de encuentro y de compartir, y el lenguaje de las imágenes ayudará a hacer presente el significado espiritual de la Navidad incluso fuera de los lugares de culto tradicionales", explicaron.

Una iniciativa, añadieron, "que pretende dar vida a las plazas con el espíritu de la fe, la tradición y la solemnidad de la Santa Navidad".