Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

La plata brilla más que nunca; dispara acciones de mineras mexicanas

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027

Papa León XIV advierte sobre peligro de los algoritmos por "falta de transparencia" en su creación; plantea alfabetización digital

Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky

El advirtió sobre los peligros de la (IA) y la "falta de transparencia en la creación de los algoritmos" que regulan el funcionamiento de los chatbots.

"Son sobre todo los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje (LLM)", como ChatGPT o Gemini, "los que resultan especialmente eficaces en la persuasión oculta", denunció el papa peruanoestadounidense.

Desde su elección en mayo, León XIV no ha dejado de advertir sobre los peligros de la IA.

"Los modelos de IA están moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen y, a su vez, pueden imponer modos de pensar al reproducir los estereotipos y prejuicios presentes en los datos que utilizan", escribió el pontífice en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

También denunció los "sistemas que venden una probabilidad estadística" -lo que hace la IA- "como conocimiento, ofreciéndonos como mucho aproximaciones".

El Papa recomendó "introducir en los sistemas educativos de todos los niveles" una educación a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial. Foto: Freepik
El Papa recomendó "introducir en los sistemas educativos de todos los niveles" una educación a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial. Foto: Freepik

León XIV plantea alfabetización digital

León XIV también se mostró preocupado por el hecho de que "detrás de esta enorme fuerza invisible que nos afecta a todos, solo haya unas pocas empresas".

"El reto al que nos enfrentamos no es detener la innovación digital, sino gobernarla, ser conscientes de su carácter ambivalente", afirmó.

Para lograr este resultado, el Papa recomendó "introducir en los sistemas educativos de todos los niveles" una educación a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial.

"La revolución digital exige una alfabetización digital (...) para comprender cómo los algoritmos modelan nuestra percepción de la realidad", prosiguió.

Hace un mes, León XIV denunció la carrera por la IA en el ámbito militar y denunció que "delegar en las máquinas las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas" constituye una "espiral destructiva".

