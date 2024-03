Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco ha renunciado a presidir el tradicional Viacrucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma para cuidar su salud ante el resto de ritos de la Semana Santa, confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

"Para conservar la salud ante la vigilia de mañana y la Santa Misa del Domingo de Resurrección, esta tarde el papa Francisco seguirá el Viacrucis del Coliseo desde la Casa Santa Marta", indicó el Vaticano en un breve comunicado minutos antes del inicio del rito.

Francisco, de 87 años, ha sufrido algunos problemas respiratorios en los últimos tiempos pero ayer presidió, aparentemente sin problemas, la misa del Jueves Santo en una cárcel de mujeres de Roma y hoy la ceremonia de la pasión de Cristo en la basílica de San Pedro.

Pope Francis' chair is seen prior to start of the lthe Via Crucis (Way of the Cross) at Colosseum on Good Friday in Rome, Friday, March 29, 2024. (AP Photo/Gregorio Borgia)