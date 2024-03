Un aldeano filipino se hizo clavar a una cruz de madera por 35ta vez para recrear el sufrimiento de Jesucristo, en una tradición brutal del Viernes Santo que dedicaría, dijo, a rezar por la paz en Ucrania, Gaza y el Mar del Sur de la China.

A la vista de un centenar de espectadores, 10 devotos fueron clavados a cruces, entre ellos Ruben Enaje, un carpintero y pintor de carteles de 63 años. Las crucifixiones se han convertido en un espectáculo religioso anual que atrae a turistas a tres poblaciones rurales en la provincia de Pampanga, al norte de Manila.

El cruento ritual se reanudó el año pasado tras una pausa de tres años debido a la pandemia de coronavirus. Enaje es una celebridad local por su papel de “Cristo” en la recreación del Vía Crucis.

Ruben Enaje, center, remains on the cross flanked by two other devotees during a reenactment of Jesus Christ's sufferings as part of Good Friday rituals in San Pedro Cutud, north of Manila, Philippines, Friday, March 29, 2024. The Filipino villager was nailed to a wooden cross for the 35th time to reenact Jesus Christ’s suffering in a brutal Good Friday tradition he said he would devote to pray for peace in Ukraine, Gaza and the disputed South China Sea. (AP Photo/Gerard V. Carreon)