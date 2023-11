Pakistán se dispone a deportar a más de un millón de afganos, entre migrantes y refugiados, ya que según el gobierno paquistaní no tienen derecho a permanecer en el país.

Esto se produce incluso cuando organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) han pedido a Pakistán que no expulse a los solicitantes de asilo indocumentados.

Pakistán les había ordenado que se marcharan el 1 de noviembre, en medio de un aumento de los ataques a lo largo de su frontera con Afganistán.

Cerca de 60 mil afganos ya habían salido del país el 15 de octubre, de los cuales el 78% dijo que temían ser arrestados si se quedaban en suelo paquistaní, informó la ONU.

Los que huyeron de Afganistán después de que los talibanes retomaron el control del gobierno en agosto de 2021 también manifestaron su miedo de regresar.

Pakistán ha luchado contra una crisis económica en los últimos años. En julio, la rupia paquistaní experimentó su caída más pronunciada frente al dólar desde octubre de 1998.

Un retorno amargo

Getty Images Desde su regreso al poder, el régimen Talibán ha vuelto a imponer todo tipo de restricciones a su pueblo.

Sadia, que ha estado estudiando en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, dijo que escapó de Afganistán hace dos años para tener la oportunidad de recibir educación después de que los talibanes prohibieron a las niñas y mujeres ir a la escuela.

"Estoy estudiando aquí en Pakistán y deseo continuar mi educación aquí. Si nos vemos obligados a irnos, no podré continuar mis estudios en Afganistán. Mis padres, mi hermana y mi hermano tienen miedo por el futuro. ¿Dónde estarán? ¿A dónde iremos si nos vemos obligados a abandonar Pakistán?", le dijo al servicio urdu de la BBC.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades paquistaníes a detener las deportaciones para evitar una "catástrofe".

"Creemos que muchos de los que se enfrentan a la deportación correrán un grave riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos si regresan a Afganistán, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles e inhumanos", dijo Ravina Shamdasani, portavoz de esta oficina.

Lee también Pakistán ordena que migrantes afganos en situación irregular abandonen el país

Promesas incumplidas

Getty Images Una de las promesas que hizo el Talibán fue volver al poder con mayor moderación. Meses después, prohibieron la música y quemaron instrumentos en todo el país.

En la práctica, los talibanes han incumplido sus promesas anteriores de dar a las mujeres el derecho a trabajar y estudiar.

Además de prohibirles la entrada a la escuela, a las niñas tampoco se les permite la entrada a parques, gimnasios, piscinas y otros espacios públicos. Los salones de belleza han sido cerrados y las mujeres deben vestirse de pies a cabeza.

A principios de este año, los talibanes también quemaron instrumentos musicales, alegando que la música "causa corrupción moral".

El cantante afgano Sohail dijo que huyó de Kabul, la capital afgana, "con sólo algo de ropa" la noche en que los talibanes tomaron el control de la ciudad hace más de dos años.

"No puedo vivir como músico en Afganistán", dijo Sohail, cuya familia de músicos ha estado tratando de llegar a fin de mes en Peshawar.

"Nos enfrentamos a un momento crítico, ya que no tenemos otras opciones, los talibanes no aceptan la música en Afganistán y no tenemos otras opciones para ganarnos la vida", afirmó.

Los talibanes dicen que han creado una comisión para proporcionar servicios básicos, incluido alojamiento temporal y servicios de salud, a los afganos que regresan.

"Les aseguramos que regresarán a su país sin preocupaciones y adoptarán una vida digna", dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en X, antes conocido como Twitter.

Lee también Miles de afganos colapsan la frontera con Afganistán el último día para abandonar Pakistán

Getty Images People protest the deportation of Afghans from Pakistan

Pakistán ha acogido a cientos de miles de refugiados afganos durante décadas de guerra. Alrededor de 1,3 millones de afganos están registrados como refugiados, mientras que otros 880.000 han recibido el estatus legal para permanecer, según la ONU.

Pero otros 1,7 millones de personas se encuentran en el país "ilegalmente", afirmó el ministro del Interior de Pakistán, Sarfraz Bugti, el 3 de octubre, cuando dictó la orden de expulsión.

Las cifras de la ONU difieren: estima que hay más de dos millones de afganos indocumentados viviendo en Pakistán, de los cuales al menos 600.000 llegaron después de que los talibanes regresaron al poder.

La orden se produjo después de un aumento de la violencia cerca de la frontera de Pakistán con Afganistán, que a menudo involucraba a combatientes armados, incluidos Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), a menudo conocido como los talibanes de Pakistán, y el grupo militante Estado Islámico.

Bugti afirmó que "14 de los 24" atentados suicidas con bombas en Pakistán este año fueron llevados a cabo por ciudadanos afganos.

"No hay dos opiniones de que somos atacados desde dentro de Afganistán y que hay ciudadanos afganos involucrados en los ataques contra nosotros... Tenemos pruebas", dijo según informes de los medios estatales.

Los refugiados no autorizados serán deportados si no se van, añadió Bugti.

A principios de septiembre, Pakistán fue golpeado por dos atentados suicidas que mataron al menos a 57 personas. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque, y el TTP negó su participación, aunque Bugti dijo que uno de los atacantes suicidas había sido identificado como un ciudadano afgano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc