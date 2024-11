La sala segunda de apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala revocó el arresto domiciliario que había recibido el periodista José Rubén Zamora Marroquín y ordenó que vuelva a prisión preventiva, según confirmó a EFE la familia Zamora.

Zamora Marroquín, de 68 años, deberá volver a la prisión militar de Mariscal Zavala donde había pasado 813 días hasta el pasado 21 de octubre, cuando un juzgado había decidido darle medida sustitutiva.

El comunicador, con 30 años de carrera investigando la corrupción estatal del país centroamericano, fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, acusado de un supuesto caso de lavado de dinero una semana después de haber emitido críticas contra la Administración del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

De acuerdo con José Carlos Zamora, hijo del periodista, esta mañana fueron notificados sobre la orden judicial que envía de vuelta a prisión a su padre y la medida debe ser cumplida en las próximas 48 horas.

Este lunes, el periodista, fundador del medio de investigación El Periódico, asistió al Palacio Nacional de Cultura (Sede de Gobierno) invitado por el presidente, Bernardo Arévalo, a la firma de la declaración de Chapultepec, con la que el Estado de Guatemala se comprometió a respetar la libertad de expresión.

Marroquín denunció la anomalía en las vacunas contra el covid-19 durante el gobierno de Giammattei

Zamora Marroquín en 2021 por medio de El Periódico denunció que el Gobierno de Giammattei había realizado negocios anómalos en la adquisición de las vacunas empleadas para combatir la covid-19 y también publicó más de una decena de reportajes sobre corrupción del círculo que rodeaba al presidente.

A finales de octubre pasado, Zamora Marroquín dijo a EFE durante una entrevista en su residencia que no descartaba que buscarían regresarlo a prisión de nuevo: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”, declaró en aquella oportunidad.

Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el proceso penal contra el periodista estuvo marcado por anomalías como no permitirle presentar pruebas de descargo o la persecución penal contra sus abogados defensores.

Durante su estadía en prisión, Zamora Marroquín fue visitado por representantes del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.

En los últimos cuatro años, al menos 65 personas entre periodistas, jueces, activistas y fiscales, tuvieron que salir exiliados de Guatemala denunciado que existía una persecución política en su contra por su labor.

