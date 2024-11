Pete Hegseth, elegido por Donald Trump, al frente del Departamento de Defensa fue investigado en 2017 por “una presunta agresión sexual” en un hotel de California que albergaba una reunión de mujeres republicanas, dijo la policía el viernes.

El expresentador de Fox News no fue acusado de ningún delito y la policía de la ciudad de Monterey, en su declaración citando un informe policial, no divulgó ninguna información sobre la presunta víctima, quien denunció el incidente el 12 de octubre de ese año.

La policía dijo que el presunto asalto ocurrió en algún momento entre la medianoche del 7 de octubre y las 7 a.m. del 8 de octubre en la dirección del Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa en Del Monte Golf Course .

La Federación Nacional de Mujeres Republicanas estaba celebrando una convención en el hotel en ese momento, según el sitio web de la organización.

Vanity Fair reportó que, “según la fuente de transición, la acusación es lo suficientemente grave como para que los abogados de Wiles y Trump hablaran con Hegseth al respecto el jueves. Una fuente con conocimiento de la reunión dijo que Hegseth declaró que la acusación surgió de un encuentro consensual y caracterizó el episodio como un 'él dijo, ella dijo'”.

Sin evidencia; republicanos acusan intento para frustrar nominación de Hegseth

“El abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo: ‘Esta acusación ya fue investigada por el departamento de policía de Monterey y no encontraron evidencia de ello’”, indicó el medio.

“Un aliado de Hegseth culpó a los miembros del establishment republicano, que están tratando de frustrar la nominación de Hegseth, de la aparición de la acusación de mala conducta sexual. “Intentarán acabar con todas estas nominaciones antes de la votación de confirmación“, dijo”, indicó Vanity Fair.

“El Departamento de Policía de Monterey investigó una presunta agresión sexual en 1 Old Golf Course Road”, dijo la ciudad. Agregó que el nombre de la víctima era confidencial y que la presunta agresión se denunció el 12 de octubre de 2017. La ciudad dijo que no hubo armas involucradas, pero que hubo un informe de “contusiones en el muslo derecho”.

La ciudad se negó a publicar el informe policial, alegando que estaba exento de divulgación pública, y dijo que no haría más comentarios sobre la investigación.

“La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Monterey no respondió a una solicitud de comentarios el jueves por la noche, pero una base de datos en línea indicó que no se habían presentado cargos criminales contra Hegseth en ese condado", indicó The Guardian.