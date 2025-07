Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró: "Nunca he visto South Park", los creadores del show ironizaron una disculpa: "Lo sentimos muchísimo", dijeron en la Comic-Con International de San Diego.

"Nunca he visto South Park", dijo Trump antes de salir de la Casa Blanca. "No sé nada de South Park, nunca he visto South Park".

En el primer episodio de la nueva temporada, el personaje del mandatario le suplica a Satanás que se acueste con él, pero el diablo lo rechaza, sobre todo porque su pene es demasiado pequeño.

Las bromas no causaron gracia a la Casa Blanca.

"Este programa lleva más de 20 años sin ser relevante y se sostiene de un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención", dijo el portavoz Taylor Rogers.

En la serie también se burlaban abiertamente de Trump, con una versión del presidente estadounidense generada por inteligencia artificial y arrastrándose desnudo por el desierto.

La serie animada para adultos, que a menudo aborda temas candentes de la vida estadounidense, va por su temporada número 27 y sigue siendo uno de los programas de televisión más valiosos del mundo.

El regreso de South Park no decepciona a quienes esperan humor ácido y crítica social sin restricciones. Foto: Captura de pantalla en X

Sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, acaban de cerrar un acuerdo de mil 500 millones de dólares con Paramount para que el estudio estadounidense pueda emitir la serie en su plataforma de streaming durante cinco años, según el diario Los Angeles Times.

El acuerdo se produjo cuando Paramount buscaba obtener la aprobación del gobierno para una fusión multimillonaria con la empresa de entretenimiento Skydance.

La "disculpa" de South Park por episodio sobre Trump

Parker tuvo una de las respuestas más breves al enojo de la Casa Blanca por el estreno de la última temporada.

"Lo sentimos muchísimo", dijo Parker, seguido de una mirada larga, inexpresiva y cómica.

Se le preguntó a Parker sobre su reacción en la Comic-Con International de San Diego al comienzo de un panel de animación que también incluía a su compañero de South Park , Matt Stone, el creador de Beavis and Butt-Head, Mike Judge, y el actor Andy Samberg, quien co-creó el cómic animado Digman!.

Más tarde en el panel, Parker dijo que recibieron una nota de sus productores sobre el episodio.

"Dijeron: 'Está bien, pero vamos a difuminar el pene', y yo dije: 'No, no vas a difuminar el pene'", dijo Parker.

Stone añadió que el equipo decidió ponerle ojos al pene, lo que lo convertiría en un personaje: "Si le ponemos ojos al pene, no lo desenfocaremos. Esa fue una conversación completa con gente adulta durante cuatro días".

El episodio de estreno de South Park tuvo como personaje central al presidente Donald Trump. FOTO: CAPTURA

¿Qué pasa en el episodio de South Park donde aparece Trump?

En el episodio, Trump demanda a la ciudad de South Park cuando sus residentes cuestionan la presencia de Jesucristo en su escuela primaria.

Jesús les dice que deberían conformarse. "¿Vieron lo que le pasó a CBS? Sí, bueno, ¿adivinen quién es el dueño de CBS? Paramount", dice Jesús. "¿De verdad quieren terminar como Colbert?".

CBS y su empresa matriz, Paramount Global, cancelaron el programa Stephen Colbert's Late Show la semana pasada, días después de que Colbert criticara duramente el acuerdo alcanzado por Paramount en la demanda de Trump por una entrevista en 60 Minutes.

Los ejecutivos de CBS y Paramount han declarado que la decisión de cancelar el programa fue puramente financiera.

