South Park estrena temporada 27 con parodia a Trump; ¿dónde ver el primer episodio en español?

La polémica, irreverente y exitosa serie creada por Trey Parker y Matt Stone, South Park, estrenó su primer capítulo de la temporada 27, el cual está lleno de su característico humor negro y critica social.

El primer episodio, titulado Sermon on the Mount, no decepcionó a sus miles de seguidores, mostraron al presidente Donald Trump en la cama con Satanás pidiéndole intimidad de forma desesperada, la cual termina en rechazo.

El episodio también tocó temas como los aranceles, la guerra en Irak, e indirectas la lista de Epstein, todo esto mientras la ciudad se vuelve loca de manera exagerada, típico de la serie.

El regreso de South Park no decepciona a quienes esperan humor ácido y crítica social sin restricciones. Captura de pantalla en X

¿Dónde ver el primer episodio en español?

Tras una serie de conflictos legales y situaciones que se atrasaron la nueva temporada, la serie ganadora de seis premios Emmy podrá verse en Paramount+, tanto en Estados Unidos y en México, aunque en nuestro país aún no se encuentra el más reciente capítulo de la temporada 27.

De acuerdo con Los Ángeles Times, el regreso de la serie aseguró una renovación por cinco años, 50 nuevos episodios, en la que Paramount pagaría más de 1,500 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los contratos más grandes en la historia de la televisión.

South Park, ¿Más que una serie?

Desde su primera aparición, cuatro niños originarios de un pueblo de Colorado sorprendieron con la forma en que cambiaron el concepto de caricatura, las series animadas parecían haber olvidado a los niños para enfocarse en el público adulto, así nació South Park, que desde el día uno ha sido característica por ser una sátira a la sociedad y cultura en Estados Unidos.

La serie también llegó a la pantalla grande con el título "South Park: Más largo, más grande y sin cortes", calificada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos como R, debido a su alto lenguaje ofensivo, humor sexual crudo y violencia.

Con un presupuesto de 21 millones de dólares, logró recaudar más de 83 millones de dólares al rededor del mundo, e incluso consiguió una nominación al permio Oscar a Mejor Canción Original por "Blame Canada".

South Park, con más de 25 años de trasmitirse, es una de las pocas series que logra convertir en comedia situaciones incomodas, con su sello único.

La próxima temporada de South Park comenzará el 16 de septiembre