Casa Blanca arremete contra South Park tras episodio de Trump; “carece de contenido auténtico”

El pasado 23 de julio, se estrenó la temporada 27 de South Park, ocasionando un debate en redes sociales tras la aparición del presidente estadounidense, Donald Trump, en situaciones absurdas junto con Satanás y lanzando referencias a la lista de Jeffrey Epstein.

El capítulo, llamado “Sermon on the Mount”, llega en medio de una creciente fricción entre Paramount y el entorno de Donald Trump, intensificada por la polémica decisión de cancelar The Late Show con Stephen Colbert, uno de los más duros opositores del expresidente.

Mientras Trump se ve envuelto en sus desvaríos carnales, South Park desarrolla otras líneas narrativas: Randy Marsh se enfrenta directamente con Jesús, quien busca tomar el control de la escuela primaria, y Cartman atraviesa una crisis emocional tras la cancelación de su emisora de radio favorita, lo que podría interpretarse como una referencia velada a la salida de Stephen Colbert. Todo ocurre en medio del caos absoluto que se apodera del pueblo, en un despliegue característico del humor irreverente y satírico de la serie.

El regreso de South Park no decepciona a quienes esperan humor ácido y crítica social sin restricciones. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también ¿Guiño a Colbert? South Park muestra a Trump en la cama con Satanás y referencias a Epstein; así arranca la temporada 27

Casa Blanca arremete contra South Park tras episodio de Trump

Ante ello, la Casa Blanca no tardó en reaccionar al más reciente episodio de la famosa serie animada.

En una declaración para la revista Rolling Stone, Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca de Trumpel calificó al programa de “carente de contenido auténtico”, desatando un nuevo enfrentamiento entre el poder político y la sátira televisiva que ha caracterizado a la serie desde sus inicios.

“Al igual que los creadores de South Park , la izquierda carece de contenido auténtico y original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos. Este programa no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención”, expresó.

Lee también South Park estrena temporada 27 con parodia a Trump; ¿dónde ver el primer episodio en español?

Finalmente, aseveró: “El presidente Trump ha cumplido más promesas en tan solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría puede arruinar la buena racha del presidente Trump”.

También te interesará:

¿Tienes credencial INAPAM?; estos adultos mayores podrán registrarse en agosto y recibir 3 mil pesos

Serie Chespirito: ¿cuándo y a qué hora se podrá ver el episodio final?; conoce los detalles

Krispy Kreme lanza promoción de donas gratis; ¿cuándo y cómo aplica?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr