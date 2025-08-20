Más Información

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Dan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.; FGR le imputa delito de delincuencia organizada

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Guatemala confirma 161 mexicanos refugiados ante guerra entre cártel de Sinaloa y CJNG; son originarias de Frontera Comalapa

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Sheinbaum: Desde el sexenio de AMLO se pusieron límites a la DEA en México; asegura que continúan los términos

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

En 6 meses se han detenido a más de 6 mil personas en la Operación Frontera Norte; aseguran más de 5 mil armas de fuego

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Ataque con explosivos en Tepalcatepec, Michoacán afectó al ganado; reportan al menos una docena de animales muertos

Una emotiva ceremonia de graduación organizada en la aldea del orfanato Al-Wafaa, al oeste de , albergo al menos a mil huérfanos que han sido víctimas de la guerra en la .

Niñas y niños vestidos con birretes y togas recibieron un diploma tras expresar su voluntad de continuar sus estudios, en un momento donde Gaza se encuentra en medio de un conflicto armado entre y Hamas.

El evento escolar emitió un mensaje de resiliencia y esperanza ante un lejano alto al fuego duradero, derivado de las nuevas medidas militares anunciadas por el Ejercito israelí.

Dando una pequeña victoria para las infancias de Gaza frente a la destrucción y la orfandad, así como un aviso de que los palestinos, a pesar de sus heridas, se aferra a un futuro mejor.

Los estudiantes se mostraron conmovidos durante la ceremonia, ya que desde octubre de 2023, al menos 39 mil infantes han quedado sin padres o familiares a su cuidado, registrando una de las mayores crisis de orfandad en la historia.

Los familiares de los mártires que fallecieron como consecuencia de la agresión israelí en zonas de Khan Yunis, escoltaron los cuerpos desde el Complejo Médico Nasser hasta un lugar de descanso al final de la ciudad.

