Una emotiva ceremonia de graduación organizada en la aldea del orfanato Al-Wafaa, al oeste de Khan Yunis, albergo al menos a mil huérfanos que han sido víctimas de la guerra en la Franja de Gaza.
Niñas y niños vestidos con birretes y togas recibieron un diploma tras expresar su voluntad de continuar sus estudios, en un momento donde Gaza se encuentra en medio de un conflicto armado entre Israel y Hamas.
El evento escolar emitió un mensaje de resiliencia y esperanza ante un lejano alto al fuego duradero, derivado de las nuevas medidas militares anunciadas por el Ejercito israelí.
Lee también Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de Ciudad de Gaza; aún no hay fecha de inicio
Dando una pequeña victoria para las infancias de Gaza frente a la destrucción y la orfandad, así como un aviso de que los palestinos, a pesar de sus heridas, se aferra a un futuro mejor.
Los estudiantes se mostraron conmovidos durante la ceremonia, ya que desde octubre de 2023, al menos 39 mil infantes han quedado sin padres o familiares a su cuidado, registrando una de las mayores crisis de orfandad en la historia.
Los familiares de los mártires que fallecieron como consecuencia de la agresión israelí en zonas de Khan Yunis, escoltaron los cuerpos desde el Complejo Médico Nasser hasta un lugar de descanso al final de la ciudad.
