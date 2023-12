"Una segunda oportunidad en la vida". Así describió Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años, su experiencia tras ‘volver de la muerte’. Bortoft le relató al diario británico The Sun que estuvo muerta durante 40 minutos y volvió gracias al trabajo que hicieron los médicos para reanimarla. Una vez regresó, contó lo que vio y sintió mientras estaba sin signos vitales y su relato causó sorpresa.

El día que Bortoft terminó en el hospital

Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2021, justo el día en que la mujer y su esposo iban a celebrar una cena juntos. Según le contó a The Sun, su padre se había comprometido a cuidar a los tres hijos de la pareja para que ellos pudieran pasar un tiempo a solas.

Pero los planes cambiaron cuando Stu, el esposo de la mujer, encontró a Kirsty Bortoft inconsciente en la sala de la casa. “Estaba sentada en el sofá, con los ojos abiertos y sin vida", narró el hombre, que agregó que Bortoft también tenía unos "patrones hexagonales extraños" en todas partes de su cuerpo.

“Me puso en el suelo y empezó a realizar RCP mientras hablaba por teléfono con los servicios de emergencia y después de conectarme a varias máquinas, el socorrista utilizó un desfibrilador para poner en ritmo los débiles latidos de mi corazón. Desafortunadamente, después de estabilizarme, volvió a suceder lo mismo y mi corazón latía tan rápido que eventualmente se habría detenido y se habría rendido”, contó la mujer al medio.

El hombre llevó a su esposa al hospital más cercano, pero una vez ahí, los médicos les dijeron que Bortoft solo tenía un 6% de probabilidades de sobrevivir. Por 40 minutos la dieron por muerta ante la falta de signos vitales. Pero los médicos continuaron la reanimación hasta que lograron que su corazón volviera a latir. Bortoft había sufrido un paro cardiaco y los médicos la pusieron en coma inducido para poder salvar su vida.

"Algo mágico sucedió"

Pese a que el personal del centro médico había alertado a la familia de la mujer para que esperaran lo peor, Bortoft despertó. Dijo que sintió que algo mágico sucedió y que, gracias a ello, volvió a la vida. A pesar de estar inconsciente, dijo que sabía exactamente todo lo que acontecía a su alrededor.

La mujer narró que, mientras estaba inconsciente, una amiga suya que era psíquica se comunicó con su hermana para saber qué estaba pasando. Hasta ese momento, sólo la familia más cercana (esposo, padres e hijos) sabían que Bortoft estaba en un centro médico luchando por su vida. Pero su amiga sabía que algo andaba mal, pues contó que el espíritu de Bortoft estaba en su casa pidiéndole que escribiera unos mensajes para sus hijos y su papá. "Le dije (a mi amiga) que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a hacerlo, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera”, contó la mujer a The Sun. Su espíritu, según su relato, estuvo dos horas en la sala de su amiga psíquica.

"Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no mueres, sólo tu cuerpo sigue adelante y que mi misión aquí aún no había terminado”, aseguró. Bortoft dice que se convirtió en un enigma médico, pues pocas personas pueden volver del coma y de la situación que ella vivió sin casi ninguna secuela en su cuerpo. Según narró, gracias a lo que vivió se curó más rápido y, 10 días después, sus radiografías y pruebas clínicas estaban bien.

"Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día 01, me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock. Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido”, contó.

Ella y su esposo mantienen firmemente que una serie de “factores desconocidos” la ayudaron a sobrevivir. Ahora dedica su vida a compartir su historia y a ayudar a otras personas que luchan contra la ansiedad.

