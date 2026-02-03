Atenas. Al menos 14 personas murieron este martes al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera durante una persecución frente a la isla griega de Quíos, en el Egeo oriental.

Otras 24 personas fueron trasladadas al hospital de la isla, dijo a EFE una portavoz de los guardacostas, que aclaró que no todos necesariamente necesitan atención médica.

El choque se produjo cuando el patrullero localizó y se lanzó a perseguir a una embarcación que se acercaba rápidamente a la costa de la isla para desembarcar a los inmigrantes, informa el diario Kathimerini.

La colisión de las dos embarcaciones provocó que un número aún no determinado de personas cayeran al mar.

Cuatro patrulleros de la Guardia Costera, un barco privado con buzos y un helicóptero han iniciado una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Hasta el momento las autoridades no pueden confirmar cuantas personas exactamente se encontraban a bordo de la embarcación.

Dos agentes del servicio de guardacostas resultaron también heridos y fueron trasladados al hospital de Quíos.

Un alto funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo, del que dependen los guardacostas, declaró al diario Kathimerini que durante la persecución la lancha con los inmigrantes trató de embestir el patrullero.

