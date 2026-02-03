Más Información

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Monreal exhorta a Layda Sansores a respetar división de poderes en Campeche; "afectan unidad e imagen del partido", dice

Monreal exhorta a Layda Sansores a respetar división de poderes en Campeche; "afectan unidad e imagen del partido", dice

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte; esto no implica su libertad

Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte; esto no implica su libertad

Avanzan investigaciones por mineros desaparecidos en Sinaloa; Fiscalía ejecuta 5 cateos y localiza pertenencias

Avanzan investigaciones por mineros desaparecidos en Sinaloa; Fiscalía ejecuta 5 cateos y localiza pertenencias

Reanudan servicio en Línea A del Metro de Pantitlán a La Paz; suspensión duró hora y media

Reanudan servicio en Línea A del Metro de Pantitlán a La Paz; suspensión duró hora y media

Atenas. Al menos 14 personas murieron este martes al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera durante una persecución frente a la, en el Egeo oriental.

Otras 24 personas fueron trasladadas al, dijo a EFE una portavoz de los guardacostas, que aclaró que no todos necesariamente necesitan atención médica.

El choque se produjo cuando el patrullero localizó y se lanzó a perseguir a una embarcación que se acercaba rápidamente a la costa de la isla para desembarcar a los inmigrantes, informa el diario Kathimerini.

Lee también

La colisión de las dos embarcaciones provocó que un número aún no determinado de personas cayeran al mar.

Cuatro patrulleros de la Guardia Costera, un barco privado con buzos y un helicóptero han iniciado una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Hasta el momento las autoridades no pueden confirmar cuantas personas exactamente se encontraban a bordo de la embarcación.

Lee también

Dos agentes del servicio de guardacostas resultaron también heridos y fueron trasladados al hospital de Quíos.

Un alto funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo, del que dependen los guardacostas, declaró al diario Kathimerini que durante la persecución la lancha con los inmigrantes trató de embestir el patrullero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: recibe $9,582 pesos al mes. Foto: Especial / JCF

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: así puedes recibir $9,582 pesos al mes

Embajada de Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Me negaron la visa por ‘falta de lazos’: el error que miles cometen sin saberlo (y cómo evitarlo)

La visa H-1B para trabajadores temporales

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? El registro para visas H‑1B 2027 arranca el 4 de marzo

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Cuántos días de espera hay para renovar la visa americana de turista sin entrevista? (2026)

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos. Foto: Especial

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos