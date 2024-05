Un pasajero murió tras saltar por la borda del crucero más grande del mundo después de que zarpó de Florida, el sábado pasado.

De acuerdo con un reportaje del medio estadounidense The New York Post, el pasajero, que no ha sido identificado, saltó el domingo del Icon of the Seas, de 20 cubiertas de altura, después de que zarpó de un puerto de Florida para embarcarse en un crucero de siete días por el Caribe, con primera escala en Honduras.

La guardia costera explicó que “el crucero desplegó uno de sus botes de rescate, localizó al hombre y lo trajo de vuelta a bordo”.

Lee también: El crucero más grande del mundo inicia su primer viaje; zarpó desde Miami, Florida

El hombre fue “declarado muerto” cuando lograron subirlo al barco, añadieron los guardacostas.

Royal Caribbean, que opera el Icon of the Seas, informó al Post en un comunicado que la tripulación de su barco avisó de inmediato a la guardia costera de Estados Unidos y puso “en marcha una operación de búsqueda y rescate”.

“Nuestro equipo de atención está proporcionando apoyo y asistencia en todo momento a los seres queridos del huésped durante esta difícil situación”, añadió la compañía de cruceros. “Por la privacidad del huésped y su familia, no tenemos detalles adicionales que compartir”.





Este barco tiene el parque acuático más grande en alta mar.

Zackary Normandin, de 31 años y quien viaja en el barco, con capacidad para 5 mil personas, describió una situación "distópica" por el caso de este hombre. Contó que unos 300 pasajeros que estaban cenando vitorearon cuando el capitán informó al barco de que se había encontrado al viajero desaparecido.

"Todo el mundo en el comedor aplaudió. Supusimos que el tipo estaba bien". Cuando se les informó que el pasajero había muerto, se hizo el silencio. Pero después, siguieron como si nada hubiera ocurrido.

"Pensé que íbamos a volver directamente a Miami, pensé que eso era todo. Pero no, todo siguió su curso", dijo Normandin, que publicó parte de la misión de rescate en las redes sociales durante el fin de semana.

A Normandin le sorprendió en particular la reacción del resto de los pasajeros. "Creo que la gente intentaba no pensar en ello, tal vez, no lo sé", dijo. "La gente siguió con su vida. Es un poco distópico".

El incidente se produce más de un mes después de una tragedia similar en otro crucero de Royal Caribbean, el Liberty of the Seas, donde un hombre de 20 años cayó por la borda durante un viaje por las Bahamas. El cuerpo nunca fue recuperado.

Lee también: Acusan a empleado de un crucero de poner cámaras en los baños para espiar a huéspedes