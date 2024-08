El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que "la única solución" al problema de la violencia machista es la dureza contra los agresores, poco después de una denuncia por ese motivo contra el exmandatario Alberto Fernández, presentada por su expareja, Fabiola Yáñez.

"La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen", escribió Milei en su perfil de la red social X dentro de una publicación cargada de ataques políticos contra los últimos Gobiernos peronistas.

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", agregó el presidente, que tituló su mensaje "hipocresía progresista".

"Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios", denunció Milei, que se jactó de haber terminado con las políticas de género.

"Como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política", destacó el mandatario, quien concluyó: "El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones".

Fernández creó en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que fue degradado a Subsecretaría con la llegada de Milei a la Presidencia -el 10 de diciembre pasado- y eliminado definitivamente en junio pasado.

Las palabras de Milei siguen a las declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que el Gobierno va a "colaborar con la Justicia" en este caso que calificó de "lamentable, triste y bochornoso".

"No hay mucho para decir, apelando que la Justicia funcione de la manera mas rápida posible y, si hay algún culpable, que vaya preso", afirmó.

Ex primera dama denuncia violencia de género

Tras la denuncia de la exprimera dama, Fernández negó las acusaciones en su contra y dijo, en un comunicado, que "la verdad de los hechos es otra" y que sólo iba a comentar "que es falso y que jamás ocurrió".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", agregó el expresidente.

La denuncia se da luego de que la Justicia, en el marco de una investigación sobre un presunto tráfico de influencias del exmandatario, encontrara mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico por parte de Fernández contra Yáñez, con quien tiene un hijo de dos años.

Según la orden dictada por el juez federal Julián Ercolini, el expresidente tiene prohibida la salida de Argentina y acercarse a su expareja, actualmente residente en Madrid, o contactar con ella por cualquier medio.









