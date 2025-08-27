Más Información

Buenos Aires.- El presidente argentino, , se pronunció este miércoles por primera vez sobre las denuncias por corrupción contra él y su hermana, Karina Milei, tras la filtración de audios incriminatorios del exfuncionario nacional y abogado del mandatario, Diego Spagnuolo, sobre quien afirmó que "todo lo que dice es mentira" y prometió que lo probarán ante la Justicia.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, señaló Milei a la prensa durante un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de, en alusión a las grabaciones en las que se escucha a Spagnuolo describir un esquema de sobornos con conocimiento del presidente.

En los audios se detalla un esquema de coimas en la compra estatal de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -conducida por Spagnuolo hasta su despido tras la difusión de los grabaciones- que tendría como principal responsable al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem.

Lee también

En los audios también se alude a Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.

La respuesta de Milei se produjo tras una semana de silencio sobre la denuncia, que sí fue abordada y desmentida en los últimos días por Menem, la empresa apuntada y otros funcionarios del Gobierno.

La declaración del mandatario se produjo minutos antes de ser agredido por manifestantes opositores que acudieron al acto electoral de este miércoles en Lomas de Zamora y le arrojaron piedras y otros objetos, desencadenando enfrentamientos y la evacuación del presidente y su hermana.

Lee también

En paralelo, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, denunció este miércoles ante la Cámara de Diputados que la acusación contra Milei se trata de una "operación política" en la antesala de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo.

Los audios de Spagnuolo motivaron una denuncia penal ante la Justicia por parte del abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que ordenó más de una decena de allanamientos, que comenzaron a llevarse a cabo en los últimos días.

