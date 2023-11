Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este domingo que "la única adicción" que tiene es "al café por las mañanas", después de que la periodista María Jimena Duzán lo "invitara respetuosamente" a admitir que tiene una adicción.

"La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral", escribió Duzán, una de las periodistas más prestigiosas de Colombia y cercana al gobierno de Petro, en una columna publicada en la revista Cambio que ha causado revuelo en el país.

No es la primera vez que se acusa al mandatario de tener algún tipo de adicción, pues las versiones al respecto también han circulado desde que accedió al cargo y han crecido en los últimos meses por los constantes retrasos y cancelaciones en su agenda de gobierno, aunque siempre los ha negado.

Al respecto, Duzán insinúa que Petro sería adicto a alguna sustancia y que esto haría que "todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción".

"Es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Si usted quiere cambiar a Colombia, de una vez por todas, debería sincerarse y dejar de decirnos mentiras", le dijo la periodista al jefe de Estado.

Ausencias y "desgobierno"

La dura carta de Duzán, en la que se confiesa votante de Petro, también critica el "desgobierno" que vive Colombia. "A usted se le ve cansado y embolatado (enredado) con el poder, como si después de haberlo buscado tanto, no supiera qué hacer con él", afirma.

"No sé si lo sabe, pero sus continuas ausencias dejan al país en suspenso, lo sumen en la incertidumbre y solo sirven para que sus subalternos amasen poder, gobiernen a su acomodo y le mientan al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree", añade la periodista.

También critica que el presidente "desaparece" y la única forma en la que el país sabe de él es a través de trinos (mensajes en la red social X, antes Twitter), algunos "delirantes" e incluso algunos "impresentables que proclaman victorias electorales que no se dieron, como el mapa que publicó tras las elecciones del domingo pasado en donde el Pacto Histórico aparece triunfando hasta en Bogotá".

Las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores fueron un duro revés para Petro, ya que el Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, tuvo pobres resultados y en la disputa de la Alcaldía de Bogotá, ciudad donde el petrismo es fuerte, su candidato quedó de tercero.

"Ya no queda rastro del Petro conciliador, dispuesto a tender puentes, que representaba una izquierda no sectaria y que hablaba de la necesidad de un acuerdo nacional para sacar adelante su agenda de cambio. Hoy solo tenemos al Petro atrincherado que dispara trinos que llaman a la confrontación y que parecen hechos por un activista, no por un presidente", agregó Duzán.

La periodista concluye recordándole a Petro: "Usted mismo ha dicho que las drogas son sobre todo un problema de salud pública y que la guerra contra las drogas fracasó. Confesar que usted sufre de adicción no puede ser un pecado ni una vergüenza, sino un acto de profunda honestidad".

