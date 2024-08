Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, acusó que "México se está aprovechando de nuestro país" y añadió que "quieren miles de millones de dólares sólo para hablar.

"Ellos no dirán eso conmigo. Ellos quieren dos mil millones de dólares para negociar, ¿vamos a negociar?, queremos dos mil millones de dólares antes de iniciar. Eso no pasará conmigo, yo diría: ¿en serio?. Es el fin del comercio con México y ellos dirían: señor, le daremos 2 mil millones, ¿qué tal eso?", acusó el magnate durante un mitin en Howell, Michigan.

El republicano también insistió que enviará a los migrantes "de regreso a sus países" y añadió que Kamala Harris, como vicepresidenta, pudo haber cerrado la frontera. "Le pudo haber dicho a México: 'Si no lo hacen, no vamos a comerciar, no haremos tratos con ustedes, nos vamos a dejar que vendan sus carros en EU (...) ellos nos quitaron 32% de nuestra industria automotriz durante muchos años".

Agregó que "están construyendo una de las plantas automotrices más grandes del mundo en este momento en México, eso no hubiera pasado conmigo (...) China es la que las está construyendo y creen que van a hacer estos carros y después enviarlos a EU, sin pagar impuestos, eso no va a pasar; pondremos un arancel de 100% a 200% no vamos a permitir que eso pase".

Mencionó que "desde el primer día cerraré la frontera, tuvimos la frontera cerrada. Teníamos miles de soldados de México. Le dije al presidente que debía darnos soldados porque están viniendo en caravanas a través de su país, 'no, no, no, no puedo hacer eso', yo dije: 'Sí, sí puedes, si no lo haces pondré tarifas en tus carros y él dijo: 'Lo haré, señor', y lo hizo, lo hizo muy rápido". "Tuvimos miles de soldados mexicanos custodiando nuestras fronteras". También recordó el programa Quédate en México y dijo que los migrantes se quedaron en Tijuana, en diferentes lugares".

Donald Trump acusó que México se aprovecha de #EUA, y amagó por terminar la relación comercial, “No vamos a comerciar con ustedes, no haremos tratos con ustedes, no vamos a dejar que vendan sus autos e impondremos aranceles de 100 o 200%”. pic.twitter.com/vvPa5NZwnI — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2024

También en Michigan, en julio dijo que "obtuve todo de México". En su primer mitin con J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, en Grand Rapids, Michigan, recordó que "hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que debían darnos 28 mil soldados". Recordó que el gobierno mexicano le cuestionó "¿por qué haríamos eso?" y les respondió que necesitaban los elementos para protegerse en lo que construían el muro.

El magnate recordó entonces la negativa del gobierno mexicano y entonces les dije "si no lo hacen, les impondré un arancel de 25% a cualquier auto que envíen a Estados Unidos y entonces será de 50% y luego de 75% y luego de 100% y el caballero que representaba al presidente, el presidente es un gran tipo, ya no es presidente, pero es un gran sujeto, era un gran tipo, aún lo es".

Donald Trump declaró que un funcionario le dijo que le gustaría discutir eso con el presidente y él le amagó: "cinco minutos, me debo ir, tengo que hacer algo más importante, y regresó y le respondió: Señor presidente, nos encantaría darle soldados para proteger su muro, libre de impuestos, por supuesto, así es como obtuve esos grandes números en esa hermosa gráfica (...) Nos dieron todo. Conseguí todo de México".

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, fue quien negoció con el gobierno de Estados Unidos cuando Trump amagó con aranceles.

