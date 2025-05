Ginebra. Medio millón de gazatíes están al borde de la hambruna por el "bloqueo deliberado" de Israel a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde 57 niños han muerto a causa de la desnutrición desde que se impuso esta medida a principios de marzo, denunció este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Medio millón de personas están en una situación de hambre catastrófica, de desnutrición aguda, de enfermedad y muerte", dijo por vídeoconferencia desde Gaza el representante de la OMS, Rik Peeperkorn, quien se encuentra en una de sus frecuentes misiones a Gaza.

Anticipó que si esta situación persiste, unos 71 mil niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda en los próximos 11 meses.

El jefe de la OMS para Gaza explicó que las muertes por hambre muchas veces no se producen directamente por la no ingesta de alimentos, sino por enfermedades que en circunstancias normales no son fatales (como una gastroenteritis o una neumonía), pero que en un organismo totalmente debilitado causan la muerte.

Palestinos hacen fila para recibir una comida gratis en Rafah, Franja de Gaza, el viernes 16 de febrero de 2024. Foto: AP

"La población en Gaza está atrapada en un terrible círculo de malnutrición y enfermedad que se alimentan una a otra", dijo, mientras que la atención sanitaria está fuera del alcance de casi todos, las vacunaciones han caído y el acceso al agua potable y servicios de saneamiento básico es sumamente limitado.

Explicó que si esta situación no mejora, en cuestión de cuatro meses un millón de personas -de una población total de 2.1 millones- más pueden caer en la misma situación de hambre extrema.

"Y no solo hablamos de falta de comida y de variedad de alimentos, sino de falta de agua apta para el consumo y de unas condiciones de vida que son absolutamente impropias", comentó.

El bloqueo israelí es total e incluye productos tan básicos como los alimentos, medicinas y otros artículos médicos, que la OMS dijo que tiene posicionados y preparados para entrar en Gaza apenas reciba la autorización.

"Tenemos 31 camiones listos", precisó, refiriéndose únicamente a los que tiene la OMS, puesto que otros organismos humanitarios también tienen cargamentos listos para cruzar la frontera en cientos de camiones.

