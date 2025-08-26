La agencia postal de la ONU informó que 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.

"Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia EU debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito", indicó la UPU en un comunicado.

Servicio Postal en Estados Unidos. Foto: Archivo / AFP

